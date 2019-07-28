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滯銷578天破紀錄！收容所狗狗渴望被愛　卻因這限制沒人要

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▲▼滯銷578天破紀錄！收容所狗狗渴望被愛　卻因這限制沒人要。（圖／翻攝自Twitter:RSPCA_official）

▲英國一隻勒車犬蓋瑞在收容所滯銷578天，打破以前的紀錄。（圖／翻攝自Twitter:RSPCA_official）

記者闕雁琳／採訪報導

收容所一待就是1年起跳。英國一隻勒車犬蓋瑞(Gary)在收容所滯留578天，每天看著其他晚進來的狗狗跟著新家人離開，自己卻遲遲乏人問津。許多民眾聽到牠的「領養限制」很快就放棄了，直到前陣子終於傳出好消息，蓋瑞順利由一戶人家收編了！

3歲的蓋瑞是個撒嬌親切的孩子，內心一直渴望被愛，自從成犬後，有一大半的時間都在收容所當中度過，牠的滯銷時間比上一隻狗狗多出78天，打破以往的紀錄，被譽為全英國最沒人想領養的狗狗。從蓋瑞待在收容開始，已經有194隻狗狗比牠先找到家，每次都只能眼睜睜的看著身旁夥伴，一個個笑著到新家。雖然志工都非常喜歡蓋瑞，但大家都希望能幫狗狗找到一個真正的歸屬，讓牠不再孤單。

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由於蓋瑞的品種關係在領養之路上經常碰壁，勒車犬（Lurcher）體型較大，需要非常大量的運動，一般不適合居住在城市，而且需要養狗經驗豐富的人，才能把狗狗照顧好，因此要找到合適的主人，並不是一件容易的事。

▲▼滯銷578天破紀錄！收容所狗狗渴望被愛　卻因這限制沒人要。（圖／翻攝自Twitter:RSPCA_official）

▲收容所員工們都非常喜歡蓋瑞

經過動物救援組織RSPCA的送養活動，今年6月底終於有一戶人家符合資格，並願意給蓋瑞一次被愛的機會。來自西約克郡卡斯爾福德的夫妻喬安(Joanne Baxter)與安德魯(Andrew)正考慮要領養一隻狗狗，看到蓋瑞的領養訊息後便決定收編，「蓋瑞是一隻可愛的狗狗，雖然我們不了解牠的過去，但我們知道牠對其他狗會比較緊張，生活上會盡力配合牠的需求。」

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新馬麻喬安表示，蓋瑞到家裡2天，已經完全適應新生活，「牠的適應力很強，喜歡就是睡在地毯上，每天最期待的當然是散步時間。現在牠還知道零食都放在櫃子裡，每次打開櫃子，牠都會跑來露出萌萌的眼神討吃！」可愛的笑容總是讓爸媽忍不住融化。

▲▼滯銷578天破紀錄！收容所狗狗渴望被愛　卻因這限制沒人要。（圖／翻攝自Twitter:RSPCA_official）

▲蓋瑞已經找到屬於自己的歸屬。

收容所員工知道蓋瑞現在過的很快樂，紛紛送上最深的祝福，「蓋瑞是我們這邊停留最久的狗狗，大家都對牠有感情了，雖然捨不得但我們相信，能在新家庭幸福的生活，對牠來說就是最好的選擇，我們每個人都會想念牠、都希望牠能幸福快樂。」
 

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關鍵字： 收容所滯留獵犬棄養領養

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