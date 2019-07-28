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折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯什麼...

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記者闕雁琳／採訪報導

有本事來互相傷害啊！新北市樹林區一隻橘貓六六這天趴沙發上折手手補眠，正當牠睡得香甜，卻一直被貓奴吵醒，讓牠露出無奈到不行的表情，眼神死一邊嘆氣，一邊用手掩面，逗趣的畫面分享出來吸萌翻不少人。

▲▼折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯什麼...。（圖／網友徐子恩授權提供）

▲▼貓咪睡覺被吵醒眼神死，嘆一大口氣遮臉繼續睡。（圖／網友徐子恩授權提供，下同）

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▲▼折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯什麼...。（圖／網友徐子恩授權提供）

影片中可以看到，橘貓六六趴在沙發的角落旁邊，一雙小手壓在胸口底下，睡到一半突然被貓奴挖起來，正處於起床氣狀態，接著突然嘆了一大口氣，臉貼在肉球上擋住光線，彷彿在說，「為何不讓我睡...朕做了錯什麼...」，眼神無限的哀怨。

▲▼折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯什麼...。（圖／網友徐子恩授權提供）

▲▼六六看到鏡頭會自動迴避眼神。

▲▼折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯什麼...。（圖／網友徐子恩授權提供）

貓奴徐子恩笑說，六六平常幾乎無時無刻都在睡覺，常常在半夜自己開運動會，所以平時看八點檔時常常會逗牠一下，讓牠不要睡這麼飽，「其實六六滿常嘆氣的，但不好捕捉到，牠常常被我鬧到一半就嘆氣轉頭走掉，原本以為只是巧合，但實測了多次才發現，牠真的是會因為覺得我很煩就嘆氣XD。」

▲▼折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯什麼...。（圖／網友徐子恩授權提供）

▲睡在棉被上的模樣好可愛。

這段可愛的影片分享到「愛貓聯盟」之後，許多網友紛紛被六六的反應給萌到，留言笑說，「牠感覺是真的覺得奴才很煩欸哈哈哈哈哈」、「好會演戲」、「感覺貓咪心事重重」、「生氣的時候會用鼻孔呼氣，哼哼叫」、「怎麼那樣可愛啦」、「你是讓牠受什麼委屈...」、「短短幾秒鐘的影片而已，我已經被萌爆」、「手手遮臉～」。

更多精彩影音：

關鍵字： 吵醒眼神死嘆氣掩面

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