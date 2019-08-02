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新莊浪犬遭撞傷口爛「上臂皮肉分離」　靠意志力撐到醫院昏厥

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▲▼新莊浪犬遭撞骨折「血紅染左半身」　靠意志力撐到醫院昏迷。（圖／新北市動保處提供）

▲新莊一隻黑色浪犬車禍，左半邊身體骨折、傷口感染嚴重。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

新北市新莊河濱公園一隻黑浪犬遭撞，左半部嚴重骨折，上臂傷口感染導致皮肉分離，倒在路邊哀鳴，失血過多情況相當危急，所幸被熱心民眾發現，聯繫動保處救援。狗狗靠著意志力一撐到醫院昏厥，進行2次手術終於脫離險境。

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新北市政府動保處在6月的某一個夜晚，發現一隻黑狗「天嬌」在新莊河濱公園堤外道路被車撞，當時左半部身軀血紅一片，發出心碎的慘叫聲，熱心的民眾趕緊將牠的狀況放在臉書社團上，並通報新北市動保處前往救援。毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇、謝侑達立即檢視傷勢，發現牠左側上臂大片皮脫落，上臂及後腿皆已經骨折，情況相當危急。

▲▼新莊浪犬遭撞骨折「血紅染左半身」　靠意志力撐到醫院昏迷。（圖／新北市動保處提供）

▲天嬌靠著意志力撐過難關。

天嬌左側前後雙腿都骨折，加上大片皮膚脫落，毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇、謝侑達花了2天的上午、2次手術才將天嬌的雙腿骨折及脫落皮膚對合復原，對於年紀輕輕不到1歲的小狗來講，經歷了車禍及2次大手術真是相當大的挑戰。

▲▼新莊浪犬遭撞骨折「血紅染左半身」　靠意志力撐到醫院昏迷。（圖／新北市動保處提供）

▲▼狗狗的復原狀況良好，已經可以用受傷的腳走路。

▲▼新莊浪犬遭撞骨折「血紅染左半身」　靠意志力撐到醫院昏迷。（圖／新北市動保處提供）

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獸醫獸醫師莊子昇表示，「那時天嬌狀況真的相當糟，4條腿有2條腿都被撞斷嚴重骨折，完全站不起來，而且上臂一大片皮膚都已經和肉分離且感染，雖然手術成功，但卻很難控制感染狀況，但天嬌憑牠的意志力慢慢復原，1個月後拆掉包紮站起來時讓我們都又驚又喜。」

▲▼新莊浪犬遭撞骨折「血紅染左半身」　靠意志力撐到醫院昏迷。（圖／新北市動保處提供）

▲天嬌往後將由灣莉丰慧民V關懷動物協會-飛翔蜜境認養安置。

事後平時關心流浪動物的藝人楊懷民也前來動保處關心天嬌，並允諾康復後將交由「台灣莉丰慧民V關懷動物協會-飛翔蜜境」認養安置，幫牠找一個合適的家庭；天嬌在動保員細心照顧下恢復健康，也變得比較不怕人，牠躺在楊懷民的懷裡，露出安心的眼神並舔手，彷彿已經擺脫車禍的陰影，準備前往踏上新的找家旅程。

關鍵字： 新北市動保處上臂意志力新莊

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