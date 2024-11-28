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色違國王企鵝「全身黑到發亮」　緊有鳥喙一抹亮橘點綴

記者李依融／綜合報導

比利時野生動物攝影師亞當斯(Yves Adams)曾因拍到白化「金色國王企鵝」爆紅，日前他再次前往該地，想尋找當年的金色企鵝，沒想到卻遇到全身黑的「黑色國王企鵝」，引起許多網友關注。

南喬治亞島上有約12萬隻野生國王企鵝，亞當斯2019年時驚喜拍下一隻「金色國王企鵝」，由於白化的緣故，這隻國王企鵝身體部分區塊呈現黃色。日前亞當斯再次造訪南喬治亞島，試圖再次找到那隻金色國王企鵝，卻遲遲未果。

即使如此，亞當斯仍有意外收穫，同事發現了一隻全身黑的國王企鵝，他趕到現場一看，這隻企鵝黑到發亮，只有喙部還留有顯眼的橘色。亞當斯也說，走進時能看到企鵝的脖子跟腹部有一些斑紋，看起來就像是金屬色一般，讓企鵝「黑到發亮」。

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全黑國王企鵝。（圖／翻攝自IG@yves_adams）

▲國王企鵝黑到發亮，讓亞當斯一行人超驚喜。（圖／翻攝自IG@yves_adams）

亞當斯曾聽說其他種類的企鵝也出現過黑化個體，他一直很想親眼目睹，如今終於如願。企鵝黑化的原因包括基因突變導致羽毛或皮毛的黑色素過多，不過相當罕見，目前並無相關的研究。此外，黑化企鵝其實更容易被捕食者發現，因為常見的企鵝白色腹部有助於牠們在游泳時融入水中、躲避追捕，但黑色企鵝在自然環境中更顯眼。

關鍵字： 企鵝攝影師Yves Adams國王企鵝

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