「法國臘腸」被丟屋頂超親人　虎斑短腿取名「厚道」找家中

記者李依融／採訪報導

獸醫師在Threads@ffffeifffei分享，朋友在自家屋頂撿到一隻狗，竟然是法國鬥牛犬混臘腸狗，推測是被人棄養的，因為家中貓咪不親狗無法收留，因此先交由獸醫師安置。

@ffffeifffei分享，朋友的租屋處在郊區的山上，出門工作5天後回家，發現屋頂上有個毛茸茸的東西，仔細一看發現是一隻小狗，搬來大梯子才成功解救，然而那個屋頂要是沒有梯子根本上不去，「狗狗究竟怎麼出現在那是個謎」。

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▲狗狗不知怎麼出現在屋頂上。（圖／IG@ffffeifffei提供）



這是一隻法國鬥牛犬與臘腸犬的米克斯，狗狗有著鬥牛犬的下巴、虎斑色的毛皮，然而身長與身高卻是不折不扣的臘腸，同時有臘腸經典的垂耳。@ffffeifffei暫時將這隻狗狗取名為「厚道」，厚道身上有晶片但資料卻是空白的，找不到原飼主，「不過從親人跟健康程度推測，是遭到棄養的。」

▲厚道個性親人親狗。（圖／IG@ffffeifffei提供）

▲厚道在獸醫院暫住，與大家互動都很親近。（圖／IG@ffffeifffei提供）

@ffffeifffei從牙齒判斷，厚道年紀大約5、6歲，不過她也說明，牙齒與年齡的關係是大概估算的，牙齒的狀況很容易被之前的進食習慣影響。@ffffeifffei介紹，法鬥常見的疾病包括皮膚病、椎間盤突出、短吻症候群等，不過厚道混到臘腸的長嘴巴，所以短吻的情況目前還好。臘腸的話因為身體比較長，則是比較常見椎間盤突出。

▲厚道因為混到臘腸，吻部非法鬥典型的短吻。（圖／IG@ffffeifffei提供）

厚道是一隻親人親狗但是會想追貓的狗狗，體重約9公斤，擁有臘腸的長身體、短腿與法鬥的臉型，如果對這隻可愛小怪獸有興趣，可以IG私訊@ffffeifffei詢問領養事宜。

▲厚道有長長的身體和小短腿。（圖／IG@ffffeifffei提供）

▲醫院的工作人員暱稱厚道是「小怪獸」。（圖／IG@ffffeifffei提供）