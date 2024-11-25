「禮貌小狗」聽完國旗歌才趴下　媽曝：外婆嗨到在家跳15000步

記者李依融／採訪報導

中華隊在世界12強棒球賽奪得冠軍，騎士比熊犬Butter正襟危坐地一起聽完國旗歌，才累得趴下休息，媽媽笑說「你是一隻有禮貌的台灣小狗！」。

▲Butter乖巧地參與國旗歌演奏環節。（圖／IG@bbbbbutterrrrr提供）



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24日晚間的冠軍賽中，中華隊投打俱佳擊敗強敵日本，讓全台灣人興奮沸騰，史上第一座一級賽事的冠軍獎盃等了好久。Butter也陪著主人一起關注賽事，雖然比賽中牠累得睡著了，躺在電視機前的小床上，不管賽事的刺激緊繃，仍安穩地入眠，然而等到頒獎盃、演奏中華奧會會歌的時候，媽媽還是把牠挖起來，一起參與這感動的時刻。

只見Butter雖然有些愛睏，但仍乖乖地坐著，直到國旗歌演奏完畢才趴下休息，不知是聰明或是巧合，不過媽媽也稱讚「你真是一隻有禮貌的台灣小狗」，也非常開心跟Butter一起參與全台感動的一刻。

媽媽表示自己是「一日球迷」，不過還是看得懂棒球的！而Butter的外婆退休後就很熱衷運動比賽，媽媽笑說「外婆興奮到在家跳到15000步」，平常分享Butter接玩具的影片，外婆還會誇獎「完美投捕，外野手」，可見平時對棒球賽事的關心。

▲外婆曾經誇獎Butter是完美外野手。（圖／IG@bbbbbutterrrrr提供）



媽媽提到，雖然自己是一日球迷，不過這次中華隊的表現太驚豔，了解到職棒賽季時有些球團會有寵物日，到時候也想揪外婆一起帶Butter去體驗現場氣氛。網友們看到Butter撐著愛睏的眼睛參與國旗歌，也覺得好可愛，「好乖好乖，真懂事」、「又乖又萌乖寶寶」、「好棒的台灣小狗，你是乖寶寶！」。

▲Butter是隻動靜皆宜的小狗狗，很喜歡玩飛盤。（圖／IG@bbbbbutterrrrr提供）