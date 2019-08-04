花台小石頭在動！近拍覆滿「一層灰甲殼大軍」她麻到骨子　網嚇喊：錢在爬

▲陽台被鼠婦大軍攻陷了 。（圖／翻攝自爆廢公社，下同。）

※下有密集鼠婦照，請慎入。

記者張嘉晏／綜合報導

家中被甲殼大軍入侵到失眠了！一名女網友家中近日出現一種名為「鼠婦」的動物，數量多到爬滿陽台的植物和花台，畫面頗為驚人。許多網友們見狀後都表示崩潰，然而也有人點出這種生物其實有人在養，還是有點價值的。

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「請問如何消滅鼠婦！」一名女網友今（4日）崩潰在臉書「爆廢公社」中發文，只見她所貼出的影片中，陽台上的花台上貼滿了小石頭，但是遠遠看起來石頭卻像是自己在移動。不過畫面拉近一看，才發現上面其實爬滿了灰棕色小生物，且不僅花台，連水中的植物也覆滿了這種蟲，密密麻麻的畫面看起來相當驚悚，讓人看了不禁皮膚發癢，甚至麻到骨子裡。

▲頭皮超麻！！

原PO表示，這種生物名叫「鼠婦」，她家的陽台不知道為什麼出現了鼠婦大軍，令束手無策的她擔心到失眠，上網向網友求助如何消滅牠們。

對此有過來人建議用「肥皂水」或是「把水抽乾」就可以了，其他人則是力求立即效果，「殺蟲劑整罐用下去了！」、「好想放火燒了」、「如果是我，我會把我家陽台拆了」、「噴燈拿出來」。

▲▼遠看還以為石頭會動 。

據了解，鼠婦其實並非昆蟲，而是屬於陸生型的甲殼類動物，俗稱西瓜蟲、潮蟲、土鱉等。鼠婦平時喜歡生活在潮濕陰暗的地方，以苔癬、樹皮等有機物維生，有時亦會吃植物的根部。牠們遇到驚嚇時會像犰狳一樣把身體捲成一圈，用堅硬的外殼保護自己。

然而，不少人也會特別「飼養」鼠婦，甚至還有店家提供溫控室來照顧牠們。實際從購物平台上搜尋，特殊品種的鼠婦，價格從一隻20元到100元以上都有，難怪不少網友都留言說「錢在爬啊」、「開放自取就會有網友來幫你抓清了」、「樓主發大財了」。