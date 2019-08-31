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超萌馬爾濟斯「布丁」走失　女主人警局重逢淚奔：麻麻抱抱

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記者沈繼昌／桃園報導

一隻馬爾濟斯犬「布丁」30日與飼主外出時疑因貪玩走失，在鄰近公園內亂跑，一名好心愛狗人士拾獲後擔心飼主憂心，將「布丁」裝在紙箱內迅速送至中壢派出所等候認領，員警立即將超萌小狗PO網認領，不到1小時飼主就趕來派出所認領，飼主對愛狗人士善行感謝不已，也對員警PO網尋找飼主熱心感謝再三。

▲長相超萌的馬爾濟斯犬「布丁」30日與飼主外出時貪玩走失，被好心愛犬人士拾獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲長相超萌的馬爾濟斯犬「布丁」30日與飼主外出時貪玩走失，被好心愛犬人士拾獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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警方指出，戴姓女飼主因馬爾濟斯犬「布丁」不適，30日下午帶牠外出就醫時，但「布丁」卻因貪玩中途走失，找不到回家的路，一名蔡姓愛狗人士在公園發現「布丁」徘徊不去，懷疑可能走失，把狗裝在紙箱內送至中路派出所等候認領。

▲長相超萌的馬爾濟斯犬「布丁」走失後，飼主趕往派出所認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲長相超萌的馬爾濟斯犬「布丁」走失後，飼主趕往派出所認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「布丁」被送到派出所時，很快與員警員許瑞珍玩在一起，為牠拍照也很配合，很快就熟悉派出所環境，與員警開心玩在一起，許瑞珍將布丁的照片PO在各社群網站上等候飼主出面認領，結果不到1小時，順利聯絡上戴姓女飼主到派出所認領。

戴姓女飼主趕抵中路派出所看到布丁時，激動地流淚緊緊抱「布丁」，她指出，已9歲大的「布丁」是雄性犬，30日下午帶牠外出看醫生時，半途居然趁隙跑掉，她四處尋找卻找不到，心裡很焦急，還好朋友來電告知，派出所員警在網路上貼網尋找飼主，她又驚又喜下，趕忙趕來與「布丁」團圓，同時也感謝蔡姓愛犬人士與員警許瑞珍熱心協助。

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關鍵字： 馬爾濟斯犬走失愛犬人士送回派出所貼網招領飼主領回

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