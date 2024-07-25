柴柴「颱風天游泳」跳進後院田裡　悠哉狗爬式爸喊半天無奈

記者闕雁琳／採訪報導

強颱凱米直撲台灣造成全台強風暴雨，屏東縣鹽埔鄉一名飼主家後面的田園被強勁雨量沖刷，淹成一片流動小河，家裡的柴犬「大福」看到有現成泳池，馬上興奮地跳進去享受游泳時光，不畏風雨，悠哉地在雨中游狗爬式，讓爸爸看了無奈又好笑，站在一旁喊半天，要大福快點上來。

▲飼主家裡後面的田園淹水，柴柴跳進去游泳。（圖／網友莊曜伍授權提供）



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8歲的大福是一隻活潑愛玩水的狗狗，爸爸每天都會帶牠去散步、放電，1個月會去游泳一次，平時大福也喜歡玩水。飼主莊曜伍表示，大福都要出門至少2次，早上慣例帶牠出去上廁所，大福不會在家裡大小便，因此風雨無阻都要出門。這兩天颱風帶來強勁的雨水，家後面的田園淹水，一開門大福就衝進去游泳。

▲▼大福是一隻活潑愛玩水的狗狗。（圖／網友莊曜伍授權提供）

大福看到家門外有現成的游泳池，開心地撲通跳進去，不在乎外面的風雨，悠哉地游狗爬式享受運動時光，而爸爸只能淋著雨站在旁邊，喊了好幾次「過來，給我過來」，但都被大福已讀不回。爸爸無奈的笑說，大福在裡面游了10分鐘左右，最後是他直接下水把狗抱回家洗澡。

▲柴：今天改走水路。（圖／網友莊曜伍授權提供）

颱風天飼主風雨無阻的出門，還要淋雨陪柴柴游泳，畫面分享出來讓不少人笑翻直呼，「今天全台柴柴應該都跑水路了」、「柴：鏟屎官懂不懂呀，本汪在健身在晨泳」、「柴版風箏：我跳得理直氣壯，我游得比誰都爽，顛覆世界眼光，義無反顧的闖，下雨天是我唯一的方向」、「游泳健將，柴柴就是這樣」、「血統純正的柴犬，相信你一定喊很久⋯」、「佩服！今天走水路」。