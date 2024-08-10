收容所領養10歲汪「笑起來超甜」　躺爸媽懷裡當永遠的小寶寶

▲飼主領養高齡犬把牠當成小寶寶疼愛。（圖／Instagram@gogomixmix授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

飼主Yu Hsuan Liu在7月到收容所領養了一隻高齡犬「勾勾」，從牙齒狀態來看大約是10歲，個性溫和愛撒嬌，外型上也有著凍齡的臉蛋。領養勾勾的1個月以來，Yu Hsuan Liu的生活出現很大的轉變，也更能體會寵物給予飼主的是無條件的愛，直呼不管勾勾實際年齡多大，都會把牠當成小寶寶疼愛。

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▲▼從勾勾的牙齒狀況推估，年齡大約10歲左右。（圖／Instagram@gogomixmix授權提供）

Yu Hsuan Liu分享，第一眼在收容所看到勾勾就知道是牠了，發現也有另一組人也想領養，根據收容所規定，如果有多組人想領養同一隻狗要抽籤決定，「很幸運地，我們是被抽到的！」。飼主帶著勾勾從收容所離開，準備好所有生活上的用品，也帶去給獸醫檢查身體，「醫生發現勾勾洗過牙，說明牠曾經被飼養過」，有可能是走丟了或是被遺棄，被民眾拾獲送到收容所。

▲勾勾現在有了屬於自己的家。（圖／Instagram@gogomixmix授權提供）

「醫生說勾勾的牙齒看起來10歲了，但牠在我們心裡是小寶寶。」飼主Yu Hsuan Liu說，勾勾超聰明，2天就知道自己的新名字，很會看臉色，非常渴望愛，適應環境的能力很好，也因為年紀比較大，個性穩定比較不會拆家。相處的這一個月以來，勾勾帶給家人更多的愛和快樂，勾勾的存在就像是一束光，點亮了家人的生活。

▲勾勾的凍齡臉蛋。（圖／Instagram@gogomixmix授權提供）

Yu Hsuan Liu笑說，為了讓勾勾有足夠的運動量，每天都會帶牠去散步，「我現在每天要遛狗3-5次，減少滑手機的時間，整個人都健康了起來呢，大家說勾勾很幸運能遇到我們，但我覺得我們才是幸運的那一個」，未來會持續把勾勾當成家人般疼愛，讓牠繼續綻放可愛的笑容，開心的享受晚年狗生。

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