教室裡有熊！毛茸茸身影漫步課桌椅間　她求救老公對方不信

記者李依融／綜合報導

美國南加州老師Elaine Salmon正在為新學期準備教室，才離開一下下再回來，竟看到教室裡有個毛毛的身影，那是一頭活生生的熊！

Elaine Salmon表示，下周就要展開新學期，因此她在學校準備新教室迎接學生，當天她短暫離開教室去辦公室，回來時卻發現教室裡竟然有一頭熊，她推測熊熊不知怎麼竟開門溜進教室，然而門在身後關上因此困住了。

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▲熊熊在課桌椅間漫步。（圖／翻攝自Youtube@Ian Sawrey）



Elaine Salmon趕緊打電話向丈夫Ian Sawrey求助，對方一時不敢相信，她一再解釋「有熊在我的教室裡」，Ian Sawrey才驚訝地趕來，他們觀察了一下熊的動態，認為熊應該是想離開卻找不到出口，因此他們把門打開，Ian Sawrey發出聲音吸引熊的注意力，鼓勵熊熊自行離開，最後熊熊成功找到出口，立刻往森林裡跑去。

▲熊熊在窗戶邊查看，一直想找到出去的路。（圖／翻攝自Youtube@Ian Sawrey）

▲Ian Sawrey夫妻也在窗外拍下熊熊的正面影片。（圖／翻攝自Youtube@Ian Sawrey）

Ian Sawrey表示，他們所處的社區多年來與熊共處，因此也很關心熊的福祉，「希望讓熊安全地離開不受傷害，我認為處理得還不錯。」最後他們檢查了教室，除了少了幾包零食，並沒有其他損傷。

▲熊找到出口後變直奔回森林。（圖／翻攝自Youtube@Ian Sawrey）