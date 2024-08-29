美國2公尺高鴕鳥突跳車逛大街！　致交通癱瘓民眾「幫忙哄」

▲大約2公尺高的鴕鳥，突從主人的拖車上跳車逃跑。（圖／YouTube @beverlyfrosliejohnson6377）

圖文／CTWANT

美國南達科他州（South Dakota）蘇瀑市近日發生一起鴕鳥導致交通癱瘓的事故，大約2公尺高的鴕鳥突從主人的拖車上跳車逃跑，接著在繁忙車道中間逛大街，引起一陣混亂。

據美聯社報導，此事發生在27日，警方表示，這隻鳥是旅行者用拖車拖走的幾隻鴕鳥之一，當時牠突從拖車上跳車逃跑，當時司機跳下車，小心翼翼圍住鴕鳥，在旁觀者拍攝的影片可看到，有3名熱心民眾透過提供食物和輕推，來將這隻鳥從路上哄走，並設法將其放回拖車中。

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隨後司機向警方求助稱，鴕鳥在繁忙車道中間閒晃。對此，當地官員表示，鴕鳥最終由主人順利捕獲，並將其送回拖車上的籠子，「這隻鴕鳥沒有受傷，在我們看來一切都很好，牠已回到主人身邊。」

鴕鳥雄鳥可高達2.5公尺，最大體重可達155公斤，雖不會飛，但跑步時速可達每小時65公里，所幸民眾將牠安全捕獲。

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