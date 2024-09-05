日本水族館開賣海豹霜淇淋！芝麻點綴神還原整隻海豹

▲「海豹霜淇淋」引發熱議！（圖／翻攝社群平台X）

生活中心／綜合報導

日本神奈川的「新江之島水族館」，被譽為鎌倉約會的最佳景點，園區內不僅擁有豐富的海洋生態，還提供多樣互動體驗，讓遊客能近距離接觸海豚、水豚、海龜等動物。近日，這座人氣水族館更因推出創意甜品「海豹霜淇淋」引發熱議！不少網友在社群平台X紛紛曬照，霜淇淋上的黑芝麻點綴，完美還原海豹身上的花紋，造型可愛又逼真，讓網友直呼：「這簡直是天才設計！」

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▲「海豹霜淇淋」以390日圓（約台幣87元）親民價格登場！（圖／取自新江之島水族館，下同）

新江之島水族館的「海豹霜淇淋」是芝麻霜淇淋撒上一粒粒的黑芝麻，跟一旁的海豹一比對，整個特色花紋簡直一模一樣，用簡單暴力的方式神還原海豹，迅速掀起打卡熱潮，吸引大批遊客前來品嚐、拍照。網友紛紛留言笑稱：「怎麼可以吃海豹」、「沒有買賣沒有傷害的系列」、「有海豹的味道」，還有人直呼「感覺超好吃！」這次的創意甜點也讓人聯想到當年風靡日本並紅到台灣的「鯨鯊霜淇淋」，當時也是在蘇打、香草霜淇淋上撒白色砂糖，完美還原鯨鯊花紋，成為討論焦點。

▲新江之島水族館」推出ㄧ系列動物造型點心都超萌！（圖／取自新江之島水族館，下同）

這次「新江之島水族館」推出的「海豹霜淇淋」以390日圓（約台幣87元）親民價格登場，立刻成為爆款。除此之外，園內還有另一大人氣點心——以水獺為靈感手工製作的草莓奶油夾心麵包，迷人的外型讓人忍不住多看幾眼，售價320日圓，堪稱療癒系美食。同時，就連烏龜也變身成美味可口的哈密瓜麵包，讓網友直呼「可愛到捨不得吃啦」！