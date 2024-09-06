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萌寵經濟崛起！　東森寵物種子教師樂載菁職業講座現身說法

▲東森寵物美容種子教師樂載菁帶著自己的萌寵來分享課程，提及從寵物食品到寵物溝通毛孩市場需求持續擴大中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東森寵物美容種子教師樂載菁（右一）帶著自己的萌寵來分享課程，提及從寵物食品到寵物溝通毛孩市場需求持續擴大中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

隨著人口結構與生活型態的改變，毛小孩已成為許多家庭中的重要成員，相對也帶動了寵物產業、職業選擇的迅速成長；寵物商機引來的職業契機，虎尾就業中心辦理「萌寵職業無限大」講座，請來寵物專家現身說法，並開放民眾帶的毛孩參與課程，活動在歡樂的汪汪聲中圓滿落幕。

東森寵物美容種子教師樂載菁，特別帶著自己的大毛孩來分享課程，提及從高端寵物食品、零食、配件，到寵物溝通、美容、按摩、醫療服務，以至生命最終的寵物告別禮儀等，毛孩市場需求持續擴大中；在這樣的背景下，與毛小孩相關的職業選擇也越來越多樣化，除了傳統的獸醫、寵物美容師，還出現了寵物營養師、溝通師、按摩師、行為訓練師、寵物攝影師及寵物禮儀師等新興職業。

毛孩職業不僅要求專業技能，還需要有相對的愛心與耐心，對熱愛動物的人來說，這些職業不僅能帶來工作收入，更能在其中獲得紓壓與滿足感；一位過去從事傳統製造業工作的朱小姐，去年歷經了家中一隻毛孩年老、生病、失智、失能至最終離開的歷程，她心裡總想「我還可以為牠們做些什麼？」，於是便興起了轉投入寵物相關工作的念頭，活動當天帶著自己家中另一位10歲的貴賓來上課。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任表示，隨著經濟變遷與社會風氣的改變，職業發展往往會跟著轉變，為了因應這些變化，非常鼓勵大家隨時掌握勞動部職前/在職職業訓練及免費就促講座等資源，相信透過關注產業趨勢、精進多元技能，都是應對新興職業浪潮的關鍵策略，也才能在瞬息萬變的職場中立於不敗之地；雲嘉南分署第四期職前自辦職前職業訓練課程也開始招生中，歡迎民眾踴躍報名參加。

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關鍵字： 寵物產業雲林東森寵物

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