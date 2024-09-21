牛媽媽要被賣！狗兒子「流淚求情」　百萬網友鼻酸留言聲援

▲南韓有隻小狗從小把牛當成媽媽，雙方感情深厚。（翻攝SBS TV동물농장x애니멀봐）

圖文／鏡週刊

一隻從小跟著母牛長大的米克斯小狗，牠們之間的感情深厚，就如同親子一般。最近飼主打算將母牛賣掉，當小狗意識到即將失去最愛的「媽媽」時，牠在飼主面前悲傷地哀嚎，彷彿在懇求主人不要帶媽媽離開。飼主的心被深深刺痛，陷入兩難的抉擇。

最近網路上瘋傳一段跨物種的溫馨影片，主角是一隻名叫魯奇（Rookie）的米克斯狗狗，在南韓農村長大，從小就沒有媽媽，但牠卻和一隻母牛結下了深厚的母子情，魯奇把這隻母牛當成親生媽媽，每天和牛群膩在一起，感情深厚得令人感動。

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▲飼主原本因為經濟窘迫要賣牛，但看到狗與牛媽媽的難分難捨，最後改變主意。（翻攝SBS TV동물농장x애니멀봐）

魯奇的飼主因為經濟拮据，不得不賣掉家裡的一頭牛來換取現金。令人遺憾的是，這頭被選中的牛正是從小照顧魯奇長大的牛媽媽。當魯奇看到飼主準備帶走「媽媽」時，悲傷地嗚咽，眼淚也忍不住流了下來，懇求飼主不要賣掉媽媽。飼主陷入兩難，最後只能暫時將牛媽媽安置在另一處農舍。

在牛媽媽離開的這段時間裡，魯奇天天悶悶不樂，眼中時常泛著淚光，甚至開始絕食抗議，每當飼主出現，魯奇總是抓住任何機會為牛媽媽求情，希望主人能讓牛媽媽留下，飼主還透露魯奇透過牛媽媽的叫聲，準確地找到安置在農舍另一頭牛媽媽，激動得又叫又跳，尾巴瘋狂搖擺。母牛似乎也明白自己的命運，只是默默地替魯奇梳理毛髮，充滿愛憐。

影片觸動人心，引來百萬網友為母牛發聲，希望牠能繼續陪伴魯奇，「看到狗狗哭求真的很鼻酸」、「知道窮苦農家需要賣牛維持生計，但要是牛賣了狗狗恐怕也會得心病」、「這實在是令人兩難的決定，但還是希望母牛可以留下」。

▲小狗不捨要跟牛媽媽分離，眼淚汪汪。（翻攝SBS TV동물농장x애니멀봐）

經過一番掙扎，魯奇的主人決定不忍心將牠送走，讓魯奇能繼續陪伴牠的牛媽媽。然而，獸醫卻提出不同的觀點，認為魯奇似乎已經將自己視為牛群的一員，這可能解釋了牠對母牛的強烈依賴。獸醫建議，魯奇應該多接觸其他動物，豐富牠的社交生活，否則這可能反映出牠在社會化過程中出現了問題。



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