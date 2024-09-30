惡霸犬睡夢中「吹狗螺11秒」中氣超足　媽嚇到笑曝夢境內容

記者李依融／採訪報導

惡霸犬Hero明明在家睡覺，卻突然「嗷嗚～」發出吹狗螺的聲音，媽媽田翊稜在監視器看到這個畫面，忍不住想笑，至於Hero夢到什麼，媽媽其實有答案！

田翊稜在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」投稿，只見監視器畫面中，Hero躺在飛行床上酣睡，這時他突然動了一下，接著抬起頭中氣十足地「嗷嗚～」吹狗螺7秒鐘，原以為牠醒來了，沒想到牠仍閉著眼又「嗷嗚～」了11秒，最後又發出低沉的「嗷嗚～」2秒鐘，這時牠的眼睛半張，但很快地又安靜入睡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Hero睡夢中嗷嗚超大聲。（圖／有點毛毛的／飼主田翊稜提供）



田翊稜表示，原本只是想看看Hero平常在家睡覺都在做什麼，於是看了攝影機的回放，沒想到看到這個畫面，「我自己也嚇一跳，覺得太好笑了！」。媽媽提到，其實Hero平常很少發出叫聲，唯有聽到垃圾車的聲音才會吹狗螺，所以Hero八成是夢到垃圾車了，「沒想到連睡覺都在吹，中氣也很足！」。

▲Hero體重45公斤非常健壯。（圖／有點毛毛的／飼主田翊稜提供）

▲Hero經常露出委屈眼神。（圖／有點毛毛的／飼主田翊稜提供）

5歲的Hero體重45公斤，被關起來時還會「哼哼哼」發出小寶寶的委屈叫聲，與強壯的身材形成反差。網友看到Hero在睡夢中也中氣十足，忍不住笑說「我家也會講夢話，但原來只是小兒科，你家的很誇張喔」、「氣好長啊～」、「Hero太可愛了啦」、「這麼大聲竟然還沒醒！」。

▲Hero平時很少發出聲音，只有垃圾車經過才會嚎叫。（圖／有點毛毛的／飼主田翊稜提供）

