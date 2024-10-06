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阿金緊盯主人夾娃娃　等卡比巴拉掉下一路緊咬回家

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬陳金寶是位娃娃狂熱愛好者，飼主在散步途中還特地帶牠去夾娃娃機，最終他們的戰利品是一隻可愛的水豚玩偶，當娃娃一掉到出貨洞口，金寶立刻叼著玩偶衝刺回家開玩。

▲▼ 阿金緊盯主人夾娃娃　等卡比巴拉掉下一路緊咬回家。（圖／翻攝自Facebook／陳金寶）

▲ 陳金寶剛剛得到水豚玩偶，急著跑回家開玩。（圖／翻攝自Facebook／陳金寶）

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影片中金寶一看到水豚玩偶出現，立刻緊緊叼住不放，儘管娃娃尺寸偏大牠仍不肯鬆口，全程小跑步趕路，中途還不忘回頭關心飼主有沒有跟上，到家後牠立刻開玩，高興的叼著娃娃甩來甩去。而疼愛金寶的飼主後來又帶牠夾了一隻鯊魚玩偶，但回家途中卻發現尾巴會垂到地上，只好幫愛犬提著避免弄髒。


熱愛娃娃的金寶家裡也有不少收藏，例如史迪奇、三眼怪、小熊維尼都是牠的寶貝，之前飼主還特地找來一個透明的充氣沙發，將娃娃們通通塞進去做成一張專屬於金寶的「娃娃沙發」牠坐上後看起來也非常滿意。除了娃娃外，家中還有一隻名叫Angela的兔子夥伴，一狗一兔感情相當好，經常看到牠們靠在一起睡覺，或是跟飼主出遊的照片。

▲阿金緊盯主人夾娃娃　等卡比巴拉掉下一路緊咬回家。（圖／翻攝自Facebook／陳金寶 ）

▲任由Angela睡在自己身上的陳金寶。（圖／翻攝自Facebook／陳金寶 ）

飼主經常把陳金寶的日常分享到牠的專屬TikTok帳號＠cb._.0605上，而這位玩偶愛好者的可愛舉動也吸引網友留言「金寶超可愛」、「越來越大隻」、「改天開店讓阿金顧店賣娃娃」。

關鍵字： 狗狗娃娃愛好者可愛動物影片陳金寶

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