飼主離世狗狗陪伴棺木旁守靈　堅持跳上靈車送最後一程

▲布默不捨飼主離世，移靈時也堅守在棺木旁。（圖／翻攝自Facebook＠Funeraria y Sala de Velaciones " Santa Rosa"）

記者賈沐蓉／綜合外媒報導

厄瓜多一隻名叫布默(Bumer)的狗狗知道飼主過世，在喪禮上寸步不離的守在身邊，告別式當天甚至直接跳上靈車，趴在棺木旁送最後一程。

綜合外媒報導，布默的飼主名叫瑪麗亞(Maria Isabel Benites Chamb)，以90多歲高齡去世，協助治喪的葬儀公司發現布默一直守在主人身邊，直到告別式當天要將棺木移靈下葬，狗狗仍不願意離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葬儀公司分享的影片中，布默直接跳上靈車並安靜的趴在棺木旁，即使車子緩緩移動牠也沒有動搖，堅決想送主人最後一程，這一幕也讓治喪人員感動地說，「狗狗陪著主人到最後的安息之地，牠是忠誠的偉大榜樣。」布默行為也感動許多網友，大家在留言中寫下「可憐的小東西」、「牠們是地球上最忠誠的生物」、「看到那張照片真令人難過」。

事實上這段影片是在2021年拍攝的，然而布默堅守在飼主身邊的身影感動許多人，最近再次再網路上一再被轉發，大家依然被布默的忠心深深打動。

▲喪禮時布默陪在飼主棺木旁。（圖／翻攝自Facebook＠Funeraria y Sala de Velaciones " Santa Rosa"）