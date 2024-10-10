ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

德國牧羊犬每天等「好麻雞」出去玩　一起躺沙發才睡得香

▲友情不分物種！紐西蘭小母雞與德牧是好麻吉　可以一起睡地上。（圖／翻攝自Instagram／teddy.zoomzoom）

▲德國牧羊犬班和母雞馬悠是形影不離的好朋友。（圖／翻攝自Instagram@teddy.zoomzoom）

記者賈沐蓉／綜合報導

紐西蘭德國牧羊犬班(Ben)與母雞馬悠(Mayo)經常一起在院子裡玩耍、還喜歡一起躺在家裡的地板上休息，一狗一雞的溫馨日常也被爸爸泰迪(Teddy)與媽媽茱莉(Julie)記錄在Instagram上。

班經常在雞舍門口等待馬悠一起到院子玩耍放風，馬悠停下腳步啄食地上的小蟲時，班也會耐心等待，玩累以後這對好麻吉就一起窩在家裡的沙發上休息，馬悠蹲在扶手上，班則靠在一旁進入夢鄉。泰迪和茱莉除了班和馬悠，還養了4隻雞與2隻鴨，班甚至會守在睡著的小鴨子身旁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實母雞馬悠並非一開始就和班感情這麼好，以前他有個鴨鴨朋友，但鴨子車禍重傷離世，讓馬悠相當難過鬱鬱寡歡，每天都坐在草皮上等待鴨鴨朋友回來，卻再怎麼等也等不到了。貼心的大狗狗班似乎發現了馬悠的鬱卒，開始每天陪伴，從此一狗一雞就成為形影不離的好夥伴。

▲友情不分物種！紐西蘭小母雞與德牧是好麻吉　可以一起睡地上。（圖／翻攝自Instagram／teddy.zoomzoom）

▲班、馬悠與鴨子朋友一起過聖誕。（圖／翻攝自Instagram@teddy.zoomzoom）

▲友情不分物種！紐西蘭小母雞與德牧是好麻吉　可以一起睡地上。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲馬悠與牠的鴨朋友。（圖／翻攝自Instagram@teddy.zoomzoom）

想學最新潮的寵物美容技術？日、韓、台頂尖大師現場授課～點我報名！ 

 

關鍵字： 德國牧羊犬母雞狗與雞

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男高中生課堂表演「電音蝌蚪」　巧妙控制音準演奏蕭邦《夜曲》

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

國慶鳥來了！灰面鵟鷹過境　墾丁出現千隻壯觀佈滿藍天

女主人發現「獸醫沒把生病小貓安樂死」　偷換晶片帶回家養

襪子繞頸虐死三花貓！心理系男大生認了下藥 　玄奘大學說話了

姊姊時隔一個星期終於回家！寵物鵝「大叫碎念」跑來開心迎接

荷蘭「海豹幼兒園」24小時直播爆紅　泳池咬玩具泡澡全都錄

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　校方3點聲明回應

男大生虐死三花貓樂樂又領養幼貓「面談無異樣」　小虎斑獲救近況

米克斯聽到「肉肉」用力猛點頭　過去超兇攻擊人！如今變乖巧溫順

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

米克斯想散步緊盯人　奴才轉話題拖延成功

新竹小虎斑1

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

新竹小虎斑3

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

發現自助吧沒有可以吃的　薩摩耶立馬變成薩摩不耶

領養米克斯看到人就攻擊！　正向訓練矯正後已能與人和平相處

長頸鹿寶寶剛出生好睏！　軟Q脖子左搖右晃萌翻網

颶風後搜救犬在6公尺樹上找到「項圈狗」　牠重逢主人狂撒嬌

國慶鳥來了！灰面鵟鷹過境　墾丁出現千隻壯觀佈滿藍天

德國牧羊犬每天等「好麻雞」出去玩　一起躺沙發才睡得香

冠豪豬小芋頭「偷走鏟子」幫倒忙　壽山動物園山陀兒後首開園

台中鷺鷥林4鯨豚擱淺...2瓜頭鯨順利野放　1死1待救援

飼主離世狗狗陪伴棺木旁守靈　堅持跳上靈車送最後一程

鳥兒在海中無助漂流　衝浪客「用手撈起」放在板上划水送回岸邊

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

米克斯聽到「肉肉」用力猛點頭　過去超兇攻擊人！如今變乖巧溫順

小螃蟹闖進辦公室　社長聘牠「當秘書」有專屬名牌、辦公室

台北101國慶光雕「超大杯珍奶」　賈永婕：全世界一起舉杯，祝台灣生日快樂

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

力挺謝國樑「挺善樑」合體掃街　張善政：不要因罷免制度欠佳亂罷

滑水女神陳美彤「扛國旗衝浪」慶雙十！嗨喊：我愛的台灣充滿熱血

快訊／20:40花蓮壽豐規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

黃劼希首轟猛打賞　台鋼本季最後一戰12比1大勝樂天

林襄大方公開體重數字！　「昔暴瘦39kg」真實身材現形

大樓管理員「自備筆電打遊戲」　他公開監視器怒轟！兩派網友吵翻

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

寵物動物熱門新聞

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

國慶鳥過境墾丁　上千隻佈滿藍天

獸醫沒把小貓安樂死　偷換晶片帶回家養

心理系學生虐死貓　玄奘大學說話了

寵物鵝大叫碎念迎接姐回家

荷蘭海豹幼兒園　24小時直播爆紅

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

新竹男大生襪子虐貓　稱餵藥不當

男大生虐貓又領養　小虎斑獲救近況

米克斯正向矯正　如今呆萌乖巧

鸚鵡確認爸不在　轉頭咳老痰罵髒話

笑笑羊暴雨淡定吃草　爸認命吹乾

冠豪豬小芋頭「偷走鏟子」幫倒忙

回家沒狗迎接？媽驚見柴頭卡抽屜

讀者迴響

熱門新聞

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

國慶鳥過境墾丁　上千隻佈滿藍天

獸醫沒把小貓安樂死　偷換晶片帶回家養

心理系學生虐死貓　玄奘大學說話了

寵物鵝大叫碎念迎接姐回家

荷蘭海豹幼兒園　24小時直播爆紅

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

新竹男大生襪子虐貓　稱餵藥不當

男大生虐貓又領養　小虎斑獲救近況

米克斯正向矯正　如今呆萌乖巧

鸚鵡確認爸不在　轉頭咳老痰罵髒話

笑笑羊暴雨淡定吃草　爸認命吹乾

冠豪豬小芋頭「偷走鏟子」幫倒忙

回家沒狗迎接？媽驚見柴頭卡抽屜

心理系男大生變態虐貓　襪子繞頸奪1命又再領養

熱門寵物影片

更多
姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

米克斯想散步緊盯人　奴才轉話題拖延成功

米克斯想散步緊盯人　奴才轉話題拖延成功

新竹小虎斑1

新竹小虎斑1

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面