德國牧羊犬每天等「好麻雞」出去玩　一起躺沙發才睡得香

▲德國牧羊犬班和母雞馬悠是形影不離的好朋友。（圖／翻攝自Instagram@teddy.zoomzoom）

記者賈沐蓉／綜合報導

紐西蘭德國牧羊犬班(Ben)與母雞馬悠(Mayo)經常一起在院子裡玩耍、還喜歡一起躺在家裡的地板上休息，一狗一雞的溫馨日常也被爸爸泰迪(Teddy)與媽媽茱莉(Julie)記錄在Instagram上。

班經常在雞舍門口等待馬悠一起到院子玩耍放風，馬悠停下腳步啄食地上的小蟲時，班也會耐心等待，玩累以後這對好麻吉就一起窩在家裡的沙發上休息，馬悠蹲在扶手上，班則靠在一旁進入夢鄉。泰迪和茱莉除了班和馬悠，還養了4隻雞與2隻鴨，班甚至會守在睡著的小鴨子身旁。

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其實母雞馬悠並非一開始就和班感情這麼好，以前他有個鴨鴨朋友，但鴨子車禍重傷離世，讓馬悠相當難過鬱鬱寡歡，每天都坐在草皮上等待鴨鴨朋友回來，卻再怎麼等也等不到了。貼心的大狗狗班似乎發現了馬悠的鬱卒，開始每天陪伴，從此一狗一雞就成為形影不離的好夥伴。

▲班、馬悠與鴨子朋友一起過聖誕。（圖／翻攝自Instagram@teddy.zoomzoom）

▲馬悠與牠的鴨朋友。（圖／翻攝自Instagram@teddy.zoomzoom）