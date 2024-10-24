嘉義縣黑面琵鷺棲地巡護　強化傷鳥救護緊急應變

▲嘉義縣辦黑面琵鷺棲地巡護、救傷演練 候鳥安心來嘉度冬 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

氣候漸涼，陸續飛抵嘉義度冬的黑面琵鷺數量持續增加，嘉義縣政府昨23日舉辦黑面琵鷺棲地巡護、環境整備及大量傷鳥救援演練，強化相關單位傷鳥救護緊急應變力。

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農業處表示，演習在鰲股濕地觀海樓舉行，參演單位包含嘉義縣府、農業部生物多樣性研究所、嘉義縣家畜疾病防治所、環境保護局、警察局及嘉義縣野鳥學會、台南市野鳥學會、鰲鼓濕地生態保護協會等保育團體，盼藉由實作演練，強化面對實際狀況的反應能力，並在最短時間內做適當處置，為來台度冬的候鳥營造安全棲息環境。

農業處說，演習方式依災前整備、災害搶救及災後復原等三階段實施，並藉「狀況-反應-處置」模式演練。此次分為一般鳥類救援及黑面琵鷺救援，各單位進行搜救、急救演練、清理棲地及棲地巡查等方式，熟知各階段的操作程序，確實精進政府部門與民間社團救護人員的野鳥救護經驗，最後各裁判官提出相關建議，演練圓滿完成。

目前正值候鳥度冬季節，農業處呼籲民眾賞鳥的同時，如發現鳥類有受傷或軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，請即時通報嘉縣府畜產保育科05-3620123轉8807。