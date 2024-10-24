女成功和害羞黑貓當朋友　身後突蹦出3隻小萌貓：來見見我孩子

▲貓媽媽被女子收服，連孩子也介紹給她。（圖／翻攝自TikTok／kendallmontunnas）

記者李振慧／綜合報導

美國一名愛貓女子為了和附近流浪貓變得親近，每天都會去和這隻黑貓接觸，花了2個多星期才終於成功，沒想到當她開心摸貓時，後方突然又多出3隻小奶貓，原來這隻黑貓已經當媽，不但自己對她敞開心房，還把孩子也一起介紹給她，溫馨影片爆紅。

女網友與害羞黑貓的友情曝光後爆紅，影片中可看到，女子正在樹下溫柔摸著黑貓，然而黑貓一直不肯離開樹太遠，似乎在守護著什麼，正當她感到奇怪時，黑貓身後突然出現3隻小奶貓。

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居住在洛杉磯的女網友表示，黑貓可能以前和人類有發生過不好的經驗，看起來總是很傷心的樣子，所以她花了2個多星期的努力，才成功讓黑貓願意親近，沒想到成功收服貓媽媽後，對方還願意讓她親近孩子。

影片獲得320多萬點閱，網友被女子和黑貓的故事感動，「恭喜你被選中了」、「貓媽媽因為信任你，才會讓你看孩子」、「現在你有4隻貓了」、「天啊，太可愛了」。還有網友表示也有類似經驗，「我餵了2隻街貓，結果最後變成18隻貓的主人」。