「水中突然一灘黃黃的」　虎鯨故意甩尾把屎水潑第一排觀眾身上

▲虎鯨突如其來的行為，讓現場觀眾受到驚嚇。（圖／翻攝自TikTok／alexbermudez506）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子在海洋公園欣賞虎鯨表演時，意外拍到驚人畫面。影片中可看到，一隻虎鯨突然在觀眾面前排泄，引發現場一陣騷動，正當觀眾不敢相信自己剛剛看到什麼時，虎鯨突然躍出水面、用力甩尾，故意把屎水潑向第一排觀眾。

男子亞歷克斯(Alex Bermudez)近來在TikTok分享影片，他到聖安東尼奧海洋世界(SeaWorld San Antonio)遊玩時拍攝虎鯨在水中游泳影片，卻拍到虎鯨故意捉弄人的畫面。

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影片中，這隻虎鯨在水中排泄後，身後突然出現一灘黃色濁水，一名男童驚嚇回頭詢問親友，「牠剛剛大便了嗎」，沒想到這隻虎鯨突然又游回來，用力甩尾讓髒水潑到觀眾身上。

影片曝光後獲得47萬點閱，許多網友留言，「鯨魚一定是故意的」、「天啊，我再也不敢坐在第一排」、「感覺鯨魚是在報仇」、「哈哈，小孩看起來嚇壞了」、「大家為什麼都沒動」。亞歷克斯回覆，因為事情發生得太突然，所以當下沒有人來得及逃跑。