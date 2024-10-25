陸首隻柯基警犬「福仔」開始上班！　入職後快樂臉秒變滄桑打工狗

▲柯基警犬「福仔」，上班前後對比。（圖／翻攝自小紅書／濰坊警事兒）



實習記者陳安榆／綜合報導

中國大陸山東濰坊市公安局的小短腿柯基「福仔」近日正式通過考核，是這品種首隻成為警犬的狗。笑嘻嘻的牠十分期待上班的時光，可以和威武的警犬同事們一起執行任務，沒想到才入職幾天就開始笑不出來，新鮮感退去後眼裡逐漸無光，疲憊的神情就像加班打工的社畜，可愛模樣讓網友好笑又心疼。

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▲福仔順利通過警犬考核。（圖／翻攝自小紅書／濰坊警事兒）

濰坊警方在小紅書上發布貼文，由於福仔的身形短小，特地為牠打造了量身訂做的警犬訓練及考試內容，牠在面對種種困難時都擁有極致的自信。不只是服從科目、箱包搜索、車輛搜索、房間搜索、障礙，一道道難關都難不倒牠，受訓4個月就通過測試，才6個月大的牠是「優等生」，可見除了令人融化的外表下也有十足的專業性。

▲網友偶遇執勤中的福仔，可愛帥氣的模樣讓人融化（圖／翻攝自小紅書／哈妹兒）

濰坊警方也在貼文中提到，偵查車底下是否具有爆炸物這類需要低高度執行任務的需求，以柯基的身形來說再適合不過，此品種的狗狗通常作為寵物狗，豐腴的身材更是特色之一，威嚴的警方裡居然有呆萌的萌犬讓眾人懷疑福仔的能力，這場一次就過的完美測驗也讓網友刮目相看。

▲福仔經過專業訓練，面對困難任務也十分有自信。（圖／翻攝自小紅書／濰坊警事兒）

福仔透過可愛的外表和愛笑的表情迅速捕獲大家的心，一舉一動都備受關注，官方也會定期的分享他的近況，沒想到滿面春風的好奇寶寶福仔在公布開始執勤後沒多久，居然秒變苦瓜臉，網友們紛紛在貼文底下留言「果然上班會改變面相和氣質」、「福仔眼裡都沒光了」、「這班連狗都不想上」、「不論是什麼物種只要上班就笑不出來」，一臉懷疑狗生的神態讓大家笑翻。