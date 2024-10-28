逛動物園見「綠鳥球」站告示牌上　她被萌到：在自我介紹耶

▲栗喉蜂虎很自信地介紹自己。（圖／網友簡宜婷提供）



記者李依融／採訪報導

台北市立動物園穿山甲館「栗喉蜂虎」介紹牌上，停著一隻圓嘟嘟的綠色小鳥，牠就是「栗喉蜂虎本鳥」，讓看到這幕的網友簡宜婷忍不住PO上臉書社團「FrontBird 正面鳥圖貼圖區」，沒想到吸引了2.9萬人按讚。

簡宜婷與丈夫第一次帶10個月大的兒子去動物園玩，逛到穿山甲館時就看到一隻圓滾滾的綠色小鳥站在告示牌上，告示牌寫著「栗喉蜂虎」，原來這正是小鳥的自我介紹。簡宜婷表示，當時丈夫指了指小鳥說「那裡有一隻鳥耶！」，她看了一下發現正是看板上介紹的鳥，由於在「正面鳥圖貼圖區」當潛伏社員已久，這次原本已經拍照，還特意等到鳥兒轉正面再PO到社團。

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▲簡宜婷丈夫不懂為什麼要把照片PO網，沒想到一夜吸6000多讚。（圖／網友簡宜婷提供）

簡宜婷笑說，當時她還跟丈夫說「回家我要PO正面鳥社團！」，丈夫還超疑惑問「這什麼奇怪的社團」，結果隔天醒來貼文就有6000多讚，還沒一周就累積2.9萬人按讚。其實簡宜婷會加入鳥兒社團，是因為小時候有養過藍色虎皮鸚鵡「小啾」，所以非常喜歡鳥兒，但現在因為要照顧小孩就時間非常有限，沒有飼養鳥兒，不過還是養了4隻守宮，每隻都照顧得相當圓潤。

網友看到栗喉蜂虎的自我介紹照片也覺得好可愛，「牠澎到我看不出來是同一個品種」、「兒子：媽嘛！那隻小鳥好像真的喔！」、「鳥：我有上班打卡」、「這個就是我喔！」、「照片比較瘦，有修圖喔！」。

栗喉蜂虎是金門的夏候鳥，每年4到9月有2、3千隻到金門繁衍後代。台北市立動物園的栗喉蜂虎是撿拾金門發現的「棄蛋」，由華信航空護送到台北市立動物園，再人工孵育，目前穿山甲館共有12隻栗喉蜂虎，分別是7公5母。

▲簡宜婷家養的守宮們。（圖／網友簡宜婷提供）