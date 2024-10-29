柯基家中和戶外狗狗隔空互嗆　媽媽一說「出門散步」秒尷尬裝忙

實習記者陳安榆／綜合報導

柯基「Whoo」喜歡湊熱鬧，這天牠在家裡休息時聽到門外有其他小狗的叫聲，不甘示弱的牠馬上隔空叫囂起來。當Whoo吼的正入迷時，突然聽到媽媽說「走！爸爸帶你出去散步，去面對面吵」，牠聽到立馬心虛地舔了舔嘴巴，沒想到媽媽居然真的要出門，看似無奈卻又急忙裝沒事找個地方坐下。

▲柯基Whoo不可置信的小表情。（圖／翻攝自IG／@sarayayaya_）



[廣告]請繼續往下閱讀...

IG@sarayayaya_分享影片，Whoo一直在和家外面的狗狗對吼，於是飼主打算帶牠出去外面散步，看牠敢不敢面對面和其他小狗吵架，原本氣勢很足的牠一聽到「出門」這個關鍵字後，不可置信地看著媽媽並沉默了兩秒鐘。Whoo看到家門被打開時還求助似的看向爸爸，想不到求償未果，只能裝做若無其事的走來走去再坐著，手足無措的樣子讓家人好氣又好笑。

▲Whoo尷尬的舔舌頭。（圖／翻攝自IG／@sarayayaya_）



飼主在貼文中表示「聽說你很大聲？」，發佈後按讚數高達1萬，立刻引起大批網友留言，「狗狗：也是可以不用啦，我就意思意思叫一下」、「狗：外面那隻已經知道錯了，我們這次放過他」、「果然毛孩在尷尬的時候都會裝忙」、「家中一條龍，要出門？那我是一條蟲」，「一言既出，駟狗難追，從小狗教起」搞笑的一幕讓大家笑翻。

▲飼主常常貼Whoo可愛的日常。（圖／翻攝自IG／@sarayayaya_）