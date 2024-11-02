埔心牧場獸醫師粗暴抓兔耳、踩壓還出腳踹　網友心疼氣憤

記者李依融／綜合報導

愛兔協會接獲民眾通報，桃園埔心牧場獸醫師粗暴對待兔子，不僅抓兔耳朵，還踩踏強壓地上，甚至出腳踹，影片公布後讓許多民眾氣憤不已。

愛兔協會表示，有民眾投訴相關影片，影片中獸醫師在幫兔子剪指甲時，因無法保定兔子，竟然直接踩踏將兔子強壓在地上，作勢毆打後竟以指甲剪敲打兔子頭部，除此之外還有兔子被掃把戳趕，該名獸醫甚至直接將兔子一腳踹開，這些影像看在愛兔民眾眼裡，心疼又氣憤。

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愛兔協會提到，兔子的雙耳有非常多且細微的血管，用以協助散熱，直接抓耳朵對兔子會造成強烈的緊迫，也會對耳朵造成傷害。此外缺乏下半身保定的動作，會讓兔子因為緊張而懸空踢蹬，其力道有可能引發脊髓裂傷甚至癱瘓。抱兔子正確的方式有三種，分別是直立式抱法、嬰兒抱、毛巾固定法，直立式抱法托著兔子屁屁，適合新手學習，嬰兒抱為熟手飼主的進階抱法，大毛巾固定法則適合進階照顧或嚴重抗拒醫療以及灌食餵藥使用。

▲兔子的直立抱法，要托住屁屁才安全。（圖／愛兔協會提供）



▲溫和的兔兔可以以嬰兒抱姿剪指甲。（圖／愛兔協會提供）

▲有攻擊性的兔子會以毛巾固定法來剪指甲。（圖／愛兔協會提供）

愛兔協會希望埔心牧場立刻道歉並解職不適任的工作人員，也呼籲桃園市動保處針對虐待動物的事實開罰，並且應對該牧場的展演評鑑調等降級。

許多網友看到粗暴對待兔子的畫面，氣憤地到官方臉書留言「請問對動物又踩又打又踹的傷害，是你們宣稱『學會尊重生態及珍惜任何動物』的方式嗎？」、「要靠動物賺錢，首先請好好對待動物！」、「太殘忍了！獸醫這樣是虐待兔兔！真的很可惡」。

針對此事埔心牧場發出聲明，針對牧場員工對兔子照護不當事件深感歉意，「對於員工之不當行為謹此致歉，牧場於接獲訊息後，已迅速展開內部調查，並進行檢討及必要處置。」牧場也強調，會秉持愛動物的本心及初衷，持續給與動物最好福利及妥適照護。