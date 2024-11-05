ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

2千黑面琵鷺台南過冬！數量近全球1／3　18隻傷癒野放又回來

▲台南地區陸續飛來大批黑琵來度冬，11月3 日數量統計超過2000隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

▲ 台南地區陸續飛來大批黑琵來度冬，11月3 日數量統計超過2000隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

記者林東良／台南報導

氣候轉涼，台南地區陸續飛來大批黑琵，11鳥3日遽增統計超過2000隻黑面琵鷺棲息在大台南地區度冬，台南生態保育學會呼籲大家可以來台南賞黑琵生態旅遊，也歡迎大家一起來尋找市長任內野放的18隻傷癒黑琵。

▲台南地區陸續飛來大批黑琵來度冬，11月3 日數量統計超過2000隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐參與黑面琵鷺鳥調後表示，每年11月中旬是黑面琵鷺來台最多的數量，今年因為氣候關係，最近幾天東北季風趕過來，10月24日統計時，包括七股區頂山賞鳥亭859隻、曾文溪口保護區322隻、安南區土城208隻、四草野生動物保護區80隻、學甲濕地及北門三寮灣52隻總共1521隻，但至11月3日止，短短10多天，「黑面琵鷺」已經有2000多隻飛來台灣台南地區度冬，數量遽增！

台南市生態保育學會理事長邱仁武指出，根據統計全球黑琵族群逐年成長，2024年1月全球普查總數達6988隻，相較去年增加355隻，並已突破6000隻大關，其中在台灣的黑琵有4135隻，接近全球總數6成，而台南所記錄到的數量更是高達2088 隻，全球3分之1的黑面琵鷺都選擇台南作為度冬棲地。主要棲息於學甲濕地、七股保護區及頂山賞鳥亭、四草地區，顯見台南在棲地的優化上有明顯成效。

▲台南地區陸續飛來大批黑琵來度冬，11月3 日數量統計超過2000隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

邱仁武說，剛剛飛抵台灣的黑面琵鷺身體都很髒，因為牠們長途跋涉飛行2000多公里，在頂山賞鳥亭的黑琵都相當飢餓覓食也順便洗澡清淨身體，相當壯觀。

台南市生態保育學會所舉辦的2024黑面琵鷺保育季系列活動中，尋找台南市長黃偉哲任內野放傷癒的的18隻黑面琵鷺，包括109.2.26在學甲濕地野放編號T85；110.01.19在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；110.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；110.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21，111.12.28.七股頂山賞鳥亭野放的N41~N47等7隻黑琵，歡迎鳥友協助找尋。

▲台南地區陸續飛來大批黑琵來度冬，11月3 日數量統計超過2000隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

黑面琵鷺(Platalea minor)，又名黑臉琵鷺、小琵鷺、黑面鷺、黑琵鷺、琵琶嘴鷺，俗稱飯匙鳥、黑面勺嘴，台灣賞鳥人士則俗稱為「黑琵」；因其扁平如湯匙狀的長嘴，與中國樂器中的琵琶極為相似，因而得名；亦因其姿態優雅，又有「黑面天使」和「黑面舞者」雅稱。

▲台南地區陸續飛來大批黑琵來度冬，11月3 日數量統計超過2000隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

關於黑面琵鷺在台灣渡冬棲地分布渡冬地點，多在在海岸附近地區，例如河口、潟湖、海埔地、鹹水沼澤、紅樹林等地。維基百科資料指出，主要分布七股潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、另外還有學甲急水溪畔濕地。另外可見於許多其他濕地裡，但是出現數量均不多，停留時間也不長。位處急水溪畔的「學甲濕地生態園區」，自2011年開始至今，每年可觀察到前來棲息的黑面琵鷺都在500隻以上，最高紀錄曾達到548隻。

關鍵字： 黑面琵鷺台南度冬

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遊樂園NPC見情侶曬恩愛　表情無奈：我不是扮小丑

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板　奴才崩潰：像世界末日！

颱風前撿到「溼答答小貓」！暖男拎住脖子送醫治療　決定收編疼愛

新店2狗狗颱風天被關庭院淋雨　鄰居看不下去通報動保處！

鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」

黑柴睡一睡突然「孔雀開屏」　奴才幫闔上3次牠又打開

上班不要私自餵食同事！　白袋鼠啃牧草一轉頭被兔豚叼走

餐桌旁出現飢餓黑熊　用餐女嚇到不敢動「突然被賞一巴掌」

小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

愛犬送寵物旅館突失蹤死亡　夫妻調監視器目睹「遭機車拖行凌虐」

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

黑貓聽飼主呼喚無反應　一見肉泥秒跳起狂撒嬌

小白袋鼠上班餵食同事

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

無懼強烈風雨！2隻雨衣柴犬「興奮往公園衝」　飼主克難拉著牽繩

「綠皮大怪物」台南馬路亂竄！駕駛嚇急煞...細看原來是牠

率全國之先！永鴻生技認養狗公園　蔣萬安：打造動物友善城市

搭機不再焦慮！孟買機場推「萌犬計畫」　9隻狗狗供乘客摸摸抱抱

受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板　奴才崩潰：像世界末日！

餐桌旁出現飢餓黑熊　用餐女嚇到不敢動「突然被賞一巴掌」

新店2狗狗颱風天被關庭院淋雨　鄰居看不下去通報動保處！

柴柴聽到家人說「要去公園玩」　難掩開心爽臉「嘴角瘋狂上揚」

小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

2千黑面琵鷺台南過冬！數量近全球1／3　18隻傷癒野放又回來

黑柴睡一睡突然「孔雀開屏」　奴才幫闔上3次牠又打開

台南情侶雙屍命案！身體發黑現屍斑　姐收「弟家鑰匙」察覺有異

莫蘭特2度上演360度轉身上籃　球迷讚史上最精彩：比喬丹還強

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

該分手嗎？徐曉晰：若兩人持續無法溝通　彼此祝福是最好的方式

爵士坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳　杜克大學首戰全能秀

于子育接受姐弟戀！許富凱超Man高調示愛　「獻花接送樣樣來」

榮惠-KY搶攻車用電子零組件市場　預計12月上旬登創新板

購屋大不易　「美啟動降息」但房貸利率依然高掛

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

會贏喔！「糗爺」李亦伸開示美國大選　3優勢押寶賀錦麗

寵物動物熱門新聞

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

颱風狠心關室外　新店三狗疑遭虐

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

黑柴睡著孔雀開屏　幫闔上又打開

上班不要餵同事！袋鼠啃草被搶走

餐桌出現飢餓黑熊　女突然被賞一巴掌

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

愛犬送寵物旅館突死亡　監視器目睹遭機車拖行

褐鷹鴞颱風天健檢　被包成春捲

柴柴知道要去公園　露出超爽臉

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

鸚鵡學裝死困惑臉　背後哥哥狂滾

讀者迴響

熱門新聞

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

颱風狠心關室外　新店三狗疑遭虐

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

黑柴睡著孔雀開屏　幫闔上又打開

上班不要餵同事！袋鼠啃草被搶走

餐桌出現飢餓黑熊　女突然被賞一巴掌

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

愛犬送寵物旅館突死亡　監視器目睹遭機車拖行

褐鷹鴞颱風天健檢　被包成春捲

柴柴知道要去公園　露出超爽臉

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

鸚鵡學裝死困惑臉　背後哥哥狂滾

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

熱門寵物影片

更多
颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

黑貓聽飼主呼喚無反應　一見肉泥秒跳起狂撒嬌

黑貓聽飼主呼喚無反應　一見肉泥秒跳起狂撒嬌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面