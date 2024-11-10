收養受傷「流浪狗」！他養3年愈長愈大「1天吃1Kg肉」驚覺是野狼

▲新疆烏魯木齊有村民養了3年的小狗，發現其實是野狼。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大傻眼！大陸新疆烏魯木齊有一名村民，養了3年的小狗，發現變得古怪，於是報警尋求幫助，結果發現竟是一隻「野狼」。警方提醒，狼是野性難馴的動物，切勿私自飼養，以免發生危險。

根據《農民頻道》報導，這位村民3年前解救了一隻看似受傷的「流浪狗」，當時「小狗」的一條腿似乎被車輛壓傷，出於同情之下，便帶回家中照顧，並取名為「香香」。之後的日子裡，「香香」逐漸長大，村民卻發現牠的行為和外觀上異常，不但體型逐漸變得龐大，而且食量驚人，有時1天可以吃下1公斤左右的肉，更散發濃濃的野性，偶爾會發出類似狼嚎的叫聲。

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▲警方將野狼護送到野生動物救護中心。（圖／翻攝自微博）

村民愈來愈疑惑，為了確認「小狗」的真實身分，選擇報警求助。警方迅速前往查看，經過仔細觀察，發現「小狗」身長達1.2公尺，牙齒鋒利、雙耳直立、鼻梁挺拔、背部毛髮濃密，眼神透露出野性的光芒，對人類的接近更表現出極高的警覺，一旦有人靠近，就會立刻進入戒備狀態，準備發動攻擊。

基於這些特徵，員警初步判斷這隻「小狗」很可能是野狼，為了確保安全，聯繫了烏魯木齊的部門，經過進一步鑑定，最後確認這隻「小狗」確實是野狼，隨後在警方的護送下，安全送送至新疆野生動物救護中心。

對此，警方藉此提醒民眾，狼是野性難馴的野生動物，具有群居和兇猛的特性，攻擊力遠超過家犬，因此切勿私自飼養或接近野生狼，以免發生危險，同時也要積極保護野生動物，共同維護生態平衡。

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