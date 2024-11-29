超萌大眼小懶猴化身「料理試吃員」　乖巧坐桌旁監督等開動

▲小懶猴「Aporo」。（圖／翻攝自IG／@aporo12.1）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本有一隻超可愛的小懶猴「Aporo」，牠最喜歡張著大大的眼睛監督主人烹飪，化身為料理試吃員的牠，專心觀察著每個步驟。不變的是牠從不打擾製作的過程，乖巧坐在桌上等待，時不時還能獲得投餵，最後也能一起享用美食。只見牠自己捧著碗品嘗，享受的表情讓人融化。

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▲Aporo張著大眼睛乖乖等待超萌。（圖／翻攝自IG／@aporo12.1）



IG@aporo12.1時常分享家中小懶猴的日常，其中Aporo在主人烹飪時，都會在旁邊靜靜地盯著，可愛的模樣被飼主記錄下來。主人也會幫牠戴上廚師小帽子，充當料理評審。每一種料理都是Aporo可以食用的，而且牠完全不會嫌棄，抹茶、鬆餅、冰沙、香蕉幕斯等等，牠從來都不會主動破壞製作的過程，甚至最後在試吃環節時，還會舉著杯子乖乖的自己吃，一點都不挑食。

▲自己捧著碗品嘗。（圖／翻攝自IG／@aporo12.1）



Aporo「監督」的影片在網路上爆紅，最高的點讚數高達319萬，網友紛紛評論「牠的表情看起來超無辜」、「眼睛超大，怎麼感覺他很不好意思」、「有禮貌又津津有味，廚師最愛這種客人」、「有這種忠實觀眾，心情會變好，做出來的料理都變好吃了」，呆萌的表情收穫一大票粉絲。