邊境牧羊犬手壓「對話按鈕」對媽表達愛意　對爸爸超偏心：煩人！

▲魚仔一下就學會智能發言器。（圖／翻攝自小紅書／魚仔是真的狗）



實習記者陳安榆／綜合報導

邊境跟狗不一樣！中國廣東省有一隻邊境牧羊犬「魚仔」，牠是出了名的愛媽媽勝於爸爸。飼主幫聰明的牠買了寵物智能發言器，只要點按相對應的按鈕，就可以表達自己想對主人說的話。牠對媽媽都是按「親親」、「陪魚仔」，沒想到對爸爸都是「煩人」，被罵了才會勉強按下親親，差別待遇的模樣笑翻眾人。

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▲對爸媽按的紐都不同，差別待遇。（圖／翻攝自小紅書／魚仔是真的狗）



「魚仔是真的狗」是小紅書上小有名氣的寵物博主，經常分享魚仔聰慧的生活點滴。主人剛開始訓練魚仔使用發言器時，只有簡單的幾顆按鈕，沒想到牠學習的速度超級快。後來漸漸發現，魚仔對爸爸和媽媽的態度真是天差地別，對媽咪總是溫柔的撒嬌，按下喜歡相關的鈕，對爸爸則反之。不過魚仔還是很愛爸爸的，搞笑的畫面被記錄下來，爸爸也是感到無奈又好笑。

▲聰明的牠讓大家對邊境牧羊犬的智商讚不絕口。（圖／翻攝自小紅書／魚仔是真的狗）



影片發佈後高達41萬按讚數，網友紛紛留言「欺軟怕硬被牠搞明白了」、「爸爸一兇就秒變弱」、「果然還得是邊境牧羊犬，真是太聰明」、「給我家的狗估計只會狂按吃！吃！吃！」，搞笑又聰穎的畫面讓人佩服。