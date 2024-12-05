福寶「邊吃邊抖」粉絲憂心　最新影片吃蘋果獸醫24小時照護

記者李依融／綜合報導

大貓熊福寶被遊客發現出現發抖的狀況，臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地工作人員與獸醫對福寶檢查與治療，5日中國大熊貓保護研究中心發布影片，表示福寶精神、食慾、活動行為和排泄皆正常，將持續室內照護釐清發抖的原因，最大程度保證福寶的健康與安全。

▲福寶享用胡蘿蔔，食慾良好。（圖／翻攝自微博＠中國大熊貓研究中心）



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福寶3日上午被遊客發現一邊吃竹桿，身體卻不斷抖動，當下遊客便反映給園區保育員，當天下午福寶便返回室內欄舍，由獸醫師抽血檢查，並時刻關注福寶的情形。中國大熊貓保護研究中心4日表示，福寶的血液、糞便、尿液等常規指標都正常，5日再次分享福寶的狀況，提到福寶的精神食慾、行為活動和排泄都很正常。

▲福寶有令人稱羨的超長眼睫毛。（圖／翻攝自微博＠中國大熊貓研究中心）

大熊貓保護研究中心提到，福寶除了吃了苦竹桿和竹葉，還把保育員餵的窩窩頭、紅蘿蔔和蘋果都吃得乾乾淨淨。這幾天福寶將持續在室內接受保育員24小時的照顧，中心也針對福寶出現的發抖情況表示，「為最大程度保證安全，正在逐步排查」。

粉絲們都很擔心福寶的狀況，希望中心很快能找到福寶發抖的原因，也希望網友們不要隨意發布不實或揣測的言論。福寶是第一隻出生在韓國的貓熊，目前4歲，今年(2024)4月3日從南韓愛寶樂園返回中國大陸，目前居住在臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地。

▲獸醫與保育員24小時觀察福寶的狀況。（圖／翻攝自微博＠中國大熊貓研究中心）