新買狗窩只能放屁股！　薩摩耶不嫌棄「媽買的我都愛」

▲即使新窩只能裝得下屁股，Hunny完全不嫌棄。（圖／翻攝自小紅書／一隻小Hunny）



實習記者陳安榆／綜合報導

絕不敷衍的小狗在這裡！大陸上海市有一隻特別令人窩心的薩摩耶Hunny，飼主要幫牠買新的狗窩，不料下單的時候忘了看尺寸，買成小型犬專用的大小，Hunny的屁股沒辦法完全坐進去，但還是很開心。第二次媽媽又買成能躺至少兩隻大型犬的窩，牠依舊快樂的進去試躺，從不會忽視媽媽的愛。

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▲第二次又買得太大了。（圖／翻攝自小紅書／一隻小Hunny）



小紅書@一隻小Hunny擁有9.4萬的粉絲數，經常紀錄家中薩摩耶的可愛日常。這天飼主分享，自己不斷買錯狗窩的尺寸，但是細心的Hunny卻一點也不吝嗇表達愛意，雖然躺得有點勉強，不過只要是媽媽為自己準備的東西，牠從來不會嫌棄，也讓飼主覺得很感動，真的感受的到狗狗的愛。

▲大窩可以和媽媽一起躺在一起，更幸福了。（圖／翻攝自小紅書／一隻小Hunny）



影片發佈後吸引眾多網友留言，紛紛表示「太好了，大小只適合放屁股，冬天屁屁就不冷了」、「第一次：哇！媽媽好愛我，第二次：哇！媽媽超愛我的！」、「牠看起來真的超級愛你」、「滿眼都是媽媽」，小狗不會說話，卻總能透過行動來表達自己對主人無限的愛意。