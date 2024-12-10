野放「蝠寶」失敗！追蹤器掉落疑遭猛禽捕食

▲▼「蝠寶」GPS發報器掉落，周遭環境，發現毛髮、殘體等，依現場狀況排除人為因素。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署今年4月份救傷，並於11月12日野放的台灣狐蝠「蝠寶」，6日被追蹤小組成員發現，GPS發報器掉落，經勘查周遭環境，發現毛髮、殘體等，依現場狀況排除人為因素，疑似遭遇掠食者捕食。蝠寶從野放至死亡不到一個月，令人惋惜，但其照養過程及野放經驗為台灣第一例，為日後台灣狐蝠保育工作留下重要的紀錄。

花蓮分署說明，蝠寶野放後前兩週採密集追蹤，每日由追蹤小組成員確認蝠寶日棲點及回報，當時觀察到蝠寶偏好棲息於低矮樹叢內，或樹木中較低的樹枝中，雖不甚隱密，然體態行為皆顯正常，且有觀察到進食的行為，因此在野外可以自行生活，為降低其受犬貓或其他動物騷擾的風險，會將其驅趕至隱密處的棲息位置。然於6日早上進行追蹤時發現，蝠寶的GPS發報器已掉落於日棲點周遭，隨後加派人力搜索周邊環境發現，部分狐蝠皮毛散落地面及骨骸，因而推測蝠寶已遭受捕食。

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花蓮分署進一步透過發報器下載蝠寶的活動點位資料，發現其從5日中午起至6日清晨的定位點均停留於同一位置，初步推測已在5日之前死亡。從現場遺留的證據及環境狀況判斷，最可能情況是遭受猛禽類的攻擊。然而，由於線索有限，且野外環境因素多樣，經詢問多位專家推論，日間活動型的猛禽可能性比較高，也直接顯示台灣狐蝠確實面臨天敵捕食之威脅因子。

▲▼野生放後觀察到蝠寶偏好棲息於低矮樹叢內，或樹木中較低的樹枝中。

此次事件，除可結合現場線索進一步分析，提出台灣狐蝠在野地可能的風險因子外，更可歸結相關經驗也可以提升未來台灣狐蝠野放的成功率。





蝠寶是全台救援失親狐蝠的第一例，從發現救援、照養、野訓，到順利野放，由許多單位共同努力，包括花蓮分署志工鍾秀綢隊長、國立台北大學陳湘繁副教授、沖繩大學金城和三教授、社團法人台灣蝙蝠學會陳宏彰理事長、林祖濬理事、林清隆博士，以及照養蝠寶7個多月的東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會），汲取日本經驗，並由實踐中學習。

整個過程皆詳實記錄，期間讓蝠寶長大、飛行、覓食、避開人等相關訓練皆順利進行，惟仍缺乏群體社交及需與其他狐蝠學習的野外生存技巧。台灣狐蝠『蝠寶』的野放已告一段落，但『蝠寶』的身影仍在參與者及負責統籌同仁心中，從照養、野訓到野放的整個過程，讓各單位及照養者學習到許多寶貴經驗，並將為未來台灣狐蝠保育工作留下重要的紀錄及案例。