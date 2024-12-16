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寵物生病半年醫療費花2年積蓄　寵物險該怎麼選？

▲▼國泰產險,寵物險,毛孩,生病,線上投保。（圖／業者提供）

▲當毛小孩生病或發生意外時，如何提供最好的醫療照護，並降低醫療費用對飼主生活的影響？此時投保「寵物險」成為許多人的首選。

圖、文／國泰產險提供

一名網友近日在知名網路論壇分享照顧罹癌貓咪的經歷，引發熱烈討論。他提到，在短短半年內，為貓咪治療就花費了近兩年的存款。這隻罹患淋巴癌的貓咪，光是檢查、化療和手術費用就高達20萬元。所幸他為貓咪投保了寵物險，分攤了一部分費用，讓他能為貓咪選擇最佳的醫療方案，既避免高額醫療費用造成生活負擔，也確保毛小孩能獲得完善的治療。

台灣少子化現象日益顯著，越來越多人將寵物貓狗視為自己的孩子。然而，毛小孩同樣會面臨生老病死，當他們生病或發生意外時，如何提供最好的醫療照護，並降低醫療費用對飼主生活的影響，也是許多飼主關注的課題，因此，投保「寵物險」成為許多人的首選。但該如何為毛小孩挑選適合的寵物險呢？以下就跟著國泰產險一起來認識寵物險

▲▼ 寵物生病半年醫療費花2年積蓄　寵物險該怎麼選？ 。（圖／業者）

看完寵物險簡介後，我們又該如何選擇適合自家毛孩的寵物險呢？國泰產險提出飼主投保時的四大重點：

1、寵物險從小保起、避免錯過黃金投保時間：市面上寵物險都有保險對象的限制，除了僅限於貓和狗兩種寵物，還有保險年齡的限制，以國泰產險基礎方案為例，寵物必須在8周至未滿6歲6個月間進行投保，最多可續保至14歲。而根據美國獸醫協會（AVMA）的研究指出，中小型犬貓7歲、大型犬5歲就屬熟齡，身體器官與生理機能已開始走下坡，同時，北美的流行病學也發現，醫院就診寵物的比例，7 歲以上貓犬就診比例高達 25-40%，因此建議黃金投保年齡應該在 5-6歲前，以免毛小孩出現老化疾病後才發現已來不及保險！

2、可自由選擇合法動物醫院：國泰產險表示，目前市面上的多數寵物險要求在指定的動物醫院看診，但如果毛小孩習慣的獸醫院不在指定名單內，或是突發意外、急性疾病，飼主還得跑到陌生的醫院就醫，可能延誤救治時間。國泰寵物險可自由選擇任何合法動物醫院，讓毛小孩就醫更方便安心。

3、找品牌信賴度高、申訴率較低的產險公司：挑選寵物險時，品牌的信賴度和售後服務至關重要。國泰產險是全台市占率第二大的產險公司，擁有超過30年的品牌歷史，是許多人買保險最信賴的選擇。同時，國泰產險也是目前四家寵物險業者中申訴率最低的產險公司，充分展現穩定的服務品質。此外，無論是官網介面操作還是商品資訊，國泰都提供清楚透明的內容，對保險新手非常友善。

4、線上投保更聰明：國泰產險指出，現在投保寵物險已經不用再填寫紙本保單，只需透過線上投保即可完成，過程簡單又快速。不需要額外進行體檢，只要提供寵物的晶片號碼，就能立即完成投保，核保流程輕鬆便利。以國泰產險為例，官網保障資訊清楚明瞭，服務非常完善，消費者可以依需求自由試算保費，找到最適合的投保方案，現在到國泰產險官網投保寵物險，還有機會抽萬元好禮，投保更划算！

毛小孩是家庭的重要成員，但養寵物的開銷並不小。除了日常的飲食費用外，隨著年齡增長，醫療費用也可能大幅增加。然而，毛小孩並沒有「全民健保」的保障，飼主除了從小為毛孩準備醫療基金外，也應儘早透過保險分擔未來可能的醫療支出。

國泰產險提醒，選擇寵物險時，除了關注保單內容外，是否能自由選擇就近或毛孩熟悉的動物醫院，以及保險公司的信譽和信賴度，都是重要的考量因素。最關鍵的是，寵物險通常有投保年齡的限制，建議要在毛孩健康狀況良好時儘早投保。現在線上投保不僅快速方便，還有折扣優惠，快為你家的毛孩選擇最適合的「寵物保險」吧！



 

關鍵字： 國泰產險寵物險毛孩生病線上投保

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