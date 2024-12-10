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惡霸犬見塑膠門凍住　隔天「跟它拚了」變身大嘴鱷魚狂啃

@mi_animalrescueleague ♬ original sound - Michigan Animal Rescue League

記者李依融／綜合報導

美國惡霸犬阿諾(Arnold)在街頭流浪被送到收容所，一開始他很害怕狗籠外的塑膠布，被困在門外一動也不敢動，然而才過了1天，阿諾不但不怕門，還開啟「拆門模式」，可愛又搞笑的反差在網路上爆紅，好多人想領養牠。

阿諾是一隻流浪的惡霸犬，疑似因為不當繁殖造成健康問題，然而這一點也不影響阿諾散發牠的魅力，收容所的工作人員對牠的第一印象就是「傻呼呼、親切、好奇又大膽的傢伙」。

▲狗狗大戰塑膠門。（圖／翻攝自Tiktok@Michigan Animal Rescue League）

▲阿諾在門外一臉疑惑。（圖／翻攝自Tiktok@Michigan Animal Rescue League）

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阿諾的新欄舍有一片塑膠狗門，讓狗狗可以自由進出室內和室外，但是對阿諾來說這可不是什麼方便的設計，一開始牠非常困惑，即使工作人員用食物引誘，還親自示範好幾次，阿諾還是超級害怕不敢通過。

第二天事情有了戲劇性的發展，阿諾突然對塑膠門「由怕生恨」，決定「跟牠拚了」，只見牠張著大嘴，開始想啃咬塑膠狗門，不打敗對方決不罷休，但牠越是努力咬門，看起來越像是一隻大嘴巴鱷魚，讓網友們忍不住想笑。

▲狗狗大戰塑膠門。（圖／翻攝自Tiktok@Michigan Animal Rescue League）

▲阿諾隔天決定跟它拚了。（圖／翻攝自Tiktok@Michigan Animal Rescue League）

阿諾雖然因為不當繁殖造成一些健康問題，但是牠可愛的性格吸引了許多人，影片發布後便吸引了120人登記領養，工作人員都好替牠開心，表示會替牠找一個最適合的新家。

@mi_animalrescueleague ♬ original sound - Michigan Animal Rescue League

關鍵字： 狗狗流浪犬惡霸犬

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