嫌仙貝太貴！陸女網購餅乾餵奈良鹿　發文炫耀：可以餵到吐

▲女子遊日前到「拼多多」大量網購雜糧餅乾餵奈良鹿。（翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

日本奈良鹿先前接連爆出遭大陸遊客猛踹、餵大便仙貝，行徑引發日本民眾撻伐。現在爆有大陸女子嫌當地鹿仙貝太貴，想出「新招」自己網購陸製雜糧餅乾充當鹿仙貝，炫耀她花一樣價格可以餵鹿餵到吐，卻引來網友怒轟是有差這個錢嗎？

大陸一名年輕女子日前透過小紅書發文，稱她先前去奈良玩時遇到「鹿餅乾（即鹿仙貝）刺客」，所以她這次去奈良前已先在上海網購平台「拼多多」買下雜糧餅乾，準備實現「鹿仙貝自由」。

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女子開心表示，自己花了10元人民幣（約新台幣40元），就購入了數百片陸製鹿仙貝（雜糧餅乾），能夠餵鹿餵到天荒地老，甚至現場賣給自己「同胞」或留著自己吃，該女還強調配料越單調越「便宜」。

▲女子網購數百片餅乾，認為實現「鹿餅自由」，卻被網友罵爆。（翻攝小紅書）

不過事實上當地攤商所販賣的「鹿仙貝」一綑10片僅200日圓（約新台幣40元），部分收入也會用來照顧鹿群們，而上面有奈良鹿愛護會認證的紙作為標記，也能避免鹿吃到來路不明食物影響健康。

因此女子炫耀文一出，立刻引發嚴重撻伐，就連大陸網友都看不下去，大酸她連10元都出不起，要不要自己轉錢給她。

▲奈良公園有許多攤販會賣鹿仙貝，一綑10片200日圓。

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