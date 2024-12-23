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牛寶寶享受「冬日泡湯」饋手瞇眼太舒服　飼主曝是「救命澡」

北海道小牛。（圖／翻攝自X@もみのき）

▲小牛正在享受舒服的泡湯。（圖／翻攝自X@もみのき）

記者李依融／綜合報導

小牛犢泡在熱水中，頭上蓋著毛巾，瞇眼舒服的樣子好像在泡湯，事實上這是日本北海道初生小牛的「救命澡」，因為天寒地凍氣溫太低了，為了避免小牛失溫喪命，牧場主人以用這樣的方式救了好多頭小牛。

X帳號@mominoki_farm分享一張小牛泡湯照，只見黑色的小牛整隻泡在流理臺，把頭跟前腳靠在流理臺邊休息，閉著眼的模樣實在太享受了。網友忍不住好奇地問「這是牛牛第一次泡澡嗎？」、「好幸福的泡澡小牛，冬天最適合泡澡了！」，不過農場解釋，小牛並非為了舒服才泡澡，這其實是「救命澡」。

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北海道小牛。（圖／翻攝自X@もみのき）

▲小牛在寒冷的冬天出生，因而有失溫的狀況。（圖／翻攝自X@もみのき）

因為最近北海道札幌已經下雪，氣溫非常低，農場主人表示，小牛出生時有失溫的狀況，「牛媽媽在生產時很安靜，所以我發現時已經太晚了」，為了挽救小牛的生命，才泡澡的方式提升小牛的體溫，「之前看過本州和牛酪農讓小牛泡澡，所以讓我們的小牛嘗試，已經這樣救了許多冬天初生的牛寶寶。」

小牛泡完澡後要迅速擦乾，並安置在鋪滿稻草的牛舍，並注意保暖保溫。農場主人也傳來好消息，這隻差點沒命的小牛後來過得很好，第一次喝奶就豪飲1.5公升，現在是健健康康的賣萌寶貝。

北海道小牛。（圖／翻攝自X@もみのき）

▲小牛泡澡後喝了許多牛奶，越來越健壯。（圖／翻攝自X@もみのき）

許多網友被小牛泡澡的照片萌到，得知幕後的故事也驚呼學了一課，「謝謝你救了小牛」、「能得救真是太好了」，也有不少人對小牛泡澡的浴缸感到好奇，農場主人則說明，「一般的流理臺就可以了，不過也要是剛出生的小牛才裝得下」。

北海道小牛。（圖／翻攝自X@もみのき）

▲小牛精神很好呢！（圖／翻攝自X@もみのき）

關鍵字： 牛犢小牛北海道牛牛泡澡

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