妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

▲女網友表示，前男友每月轉錢給貓。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

情侶在交往時如果有合養寵物，分手後誰照顧可是一個問題。近日大陸一位妹子表示，前男友每月轉500人民幣（約新台幣2254元）給貓，讓牠有錢保保險，後半生衣食無缺。

近日微博轉發一篇文章，一位妹子說，分手後前任每個月轉500人民幣（約新台幣2254元）給貓交保險錢，讓牠後半生衣食無缺，不能苦了毛小孩。

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從轉帳紀錄可見，前男友轉了錢，對象註明給布偶貓「板栗」當生活費，下一個則是給板栗交保險錢。

▲轉帳紀錄。（圖／翻攝微博）

貼文曝光後，不少人紛紛留言「其實這樣負責任的前任，本身就是很好的人，說出去都不會讓妳覺得丟臉」、「我離婚的時候前夫一次給毛孩子五千扶養費，他怕我花在我自己身上，把它儲在寵物店了」、「果然是人的問題，我帶著兩個人類的孩子，都沒有一毛扶養費」、「我前前任分手7年了，3隻貓7年給了我54w扶養費」。

也有人分享「我跟我老公之前鬧分手的時候，也在爭奪狗的監護權，他說買狗的錢是他出的，我說他的狗糧看病都是我的錢，最後鬧到要把狗送走，結果沒送成，我們就和好了，想想這狗跟我們很有緣」。

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