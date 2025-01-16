社頭國中網球場驚見超萌領角鴞　樹上休養1天...和媽團聚了

▲社頭國中發現二級保育類領角鴞幼鳥。（圖／翻攝自社頭國中臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭國中生態資源豐富，14日下午學生在打網球時，發現一隻超萌的領角鴞寶寶站在網球場旁，學生們擔心牠被貓咪叼走，有學過攀樹的學務主任李晉嘉見狀，小心翼翼的將牠放回樹上，雙方還對視了10多分鐘，師生看到牠不怕生的模樣都覺得相當可愛。而小領角鴞晚上發出咕咕聲音，媽媽便趕來餵食，今天（16日）一早已經飛離該樹，學生們猜想應該是回去跟媽媽團聚了。

李晉嘉主任說，社頭國中因為位處八卦台地，尤其一到季節變遷鳥類遷徙，校內經常可以見到鳳頭蒼鷹、黑冠麻鷺及領角鴞等鳥類，尤其領角鴞更已孕育有好幾代，平時躲在樹上的樹洞內棲息，一到晚上咕咕聲不斷，媽咪們才會出來餵食，生態資源豐富。

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14日下午有學生在網球場一角發現一隻小領角鴞，頭上還有白白的毛，模樣相當的可愛，李晉嘉見狀，先將牠放回桃花心木上，但抓力不夠怕牠掉下來；又找了一棵阿勃勒樹，攀爬到4米高的樹上，將牠放回。

▲主任李晉嘉將貓頭鷹幼鳥放回樹上棲息。（圖／翻攝自社頭國中臉書）

怕牠會不適應，李晉嘉還與牠對視10多分鐘，一到傍晚6點多，肚子餓了發出咕咕咕的聲音，媽媽聽到了，立刻趕到寶寶身邊餵食，15日經過一天的休息，今天上午去看，小寶貝已經飛走了，師生們也因此安心。

校方將看到領角鴞寶寶的過程po上校方臉書，受到很大的迴響，老師提醒，如果看到領角鴞幼鳥時，記得請先不要捕捉，觀察周邊環境，找到適合的樹木，把幼鳥放回樹上，讓親鳥有機會找到自己的鳥寶寶，繼續照顧及訓練，鳥寶寶才有機會長大。

校方強調，領角鴞屬於二級珍貴稀有保育類野生動物。台灣所有的猛禽及貓頭鷹都是保育類動物，未經許可不得獵捕、飼養，一般人也無能力飼養及照顧，愛牠就不要任意撿牠、餵養牠。