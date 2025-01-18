手機跳出「寶寶哭了」　她看監視器見博美「緊張身影」好感動

記者李依融／綜合報導

大陸河北白博美軲轆聽到寶寶在哭，先是擔心地查看，接著跑去告訴媽媽，確認把媽媽叫來了才放心，媽媽事後從監視器看到整個過程，瞬間被狗狗的貼心融化。

軲轆非常愛媽媽，最近寶寶出生，牠也當起盡職的狗姐姐。媽媽分享，當時她剛洗好頭在綁頭髮，就收到手機傳來寶寶監視器的通知顯示「寶寶哭鬧」，一打開監視器就看到軲轆早已守在小床旁，小小的身影一發現寶寶哭了，馬上跑出房門告訴媽媽，又折回寶寶床邊墊起腳來看著，並再次焦急地要媽媽趕快來。

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▲狗狗一直陪在寶寶身邊，時刻關心一舉一動。（圖／翻攝自小紅書@袁軲轆）



媽媽來到床邊安撫寶寶，發現軲轆也想看看寶寶的情況，便一把將小狗抱起，一起安撫小嫩嬰。媽媽表示，「從監視器畫面見到軲轆多麼關心寶寶，實在是被我的小狗感動了。」

事實上軲轆從媽媽懷孕時就貼心守護，在媽媽孕晚期肚子很大不舒服時，軲轆總是送上自己關切的眼神與小毛腳安慰，在媽媽產後莫名的心情低落時，看到軲轆和寶寶的互動總是能被治癒。媽媽也暖心地說，「軲轆就是我的第一個寶寶呀」。

▲狗狗叫來媽媽，也想靠近一點看寶寶。（圖／翻攝自小紅書@袁軲轆）

網友看到軲轆關心寶寶的模樣也被融化，也有人分享自家毛孩與寶寶的互動，「我剛出月子帶寶寶回家，我家博美一周左右竟然假性懷孕，還脹奶了。」、「好有靈性的天使狗狗呀」、「我家也是，寶寶一哭，狗狗立刻叫大人來，真是好暖。」也有網友關心寶寶沒有圍欄會危險，媽媽則解釋寶寶還太小不會翻身，不過之後一定會特別留意。

▲狗狗非常愛媽媽，寶寶出生後牠也時刻守候。（圖／翻攝自小紅書@袁軲轆）