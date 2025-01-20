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男友突下跪！水族館白鯨「驚訝成O型嘴」太萌　網笑：最佳伴娘

▲▼ 。（圖／）

▲白鯨目睹訓練員被求婚，露出驚訝的表情。（翻攝TikTok@withlovebyliv）

圖文／鏡週刊

一名男子選在水族館向女友求婚，沒想到白鯨也來湊熱鬧，見證浪漫的求婚場景。當男子單膝下跪求婚時，白鯨竟露出「O型嘴」，表情十足逗趣可愛，瞬間圈粉無數。

曾於美國喬治亞州的喬治亞水族館實習3個月的白鯨訓練員奧莉維亞（@withlovebyliv），與男友重回水族館參觀，準備在白鯨展示池前合影留念時，男友突然單膝跪地，掏出戒指求婚，讓她又驚又喜。

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結果比求婚更搶鏡的是身後水池中的白鯨，白鯨目睹浪漫求婚，竟像吃瓜民眾一般興奮張大了嘴巴露出「O型嘴」，彷彿正在和在場民眾一起歡呼慶祝，瞬間成為關注焦點。直到另名訓練員提醒示意白鯨，讓它不要當電燈泡。

白鯨目睹浪漫求婚場景時，竟興奮露出O型嘴，模樣十分可愛。（翻攝TikTok@withlovebyliv）

▲白鯨興奮露出O型嘴，模樣萌翻一堆人。（翻攝TikTok@withlovebyliv）

這段白鯨「比人還興奮」的求婚見證影片，在網路上掀起熱議，短短時間內就吸引超過1300萬次點閱率。白鯨「神助攻」的驚訝表情讓不少網友笑翻，直呼：「白鯨需要當伴娘」「驚訝到下巴都掉下來了」「必須邀請白鯨參加婚禮」「他一定是被請來的演員，完全知道自己該做甚麼！」

@withlovebyliv I’ve been interning with the beluga training team for the last 3 months so this was the most thoughtful way he could’ve done it ???? #georgiaaquarium #belugawhale #proposal ♬ original sound - withloveliv


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關鍵字： 喬治亞水族館鏡週刊

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