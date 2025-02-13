ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓奴宋柏緯帥臉被抓傷　幫15公斤巨貓減肥當鐵血教練　

宋柏緯最近半收養朋友貓咪HERO，一開始HERO體重重達15公斤，完全是隻巨貓。（圖／自由試娛樂提供、翻攝自IG@hero_cantfly）

▲宋柏緯最近半收養朋友貓咪HERO，一開始HERO體重重達15公斤，完全是隻巨貓。（圖／自由試娛樂提供、翻攝自IG@hero_cantfly）

圖文／CTWANT

熱愛貓的宋柏緯是忠實貓奴，他除了老家的貓咪飯飯，半年前又收養朋友的8歲貓咪「HERO」，他接受時報周刊CTWANT專訪時透露，當初想收養HERO的原因，除了是看貓咪大多時間都獨自在家很孤單，還有一個爆笑的理由，他笑喊：「因為我想幫HERO減肥，牠真的太胖了！」希望幫愛貓恢復健康體重，甚至還爆料有曾經遇到毛孩餓到不爽，直接揮出貓掌巴他臉要食物。

宋柏緯表示，朋友因為攝影工作，時常需要出國出差，能陪伴貓咪的時間不多，HERO大多都是獨自在家，他原本只是受朋友委託去家裡餵貓，但看著HERO的飲食習慣感到十分傻眼。他苦笑喊：「HERO的飲食習慣真的很毀滅式，牠會一口氣把所有的飼料全部吃掉，完全不會節制。」一般貓咪7、8公斤就算大隻，但HERO因為太愛吃體重直線狂飆，體重最胖重到15公斤，相當於一隻中型犬的體重，圓滾滾活像顆氣球，也因為體型太過龐大，跑跳也很吃力，比起一般貓咪更加懶洋洋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋柏緯表示HERO個性雖然古怪，但圓滾滾的樣子十分可愛。（圖／自由試娛樂提供）

▲宋柏緯表示HERO個性雖然古怪，但圓滾滾的樣子十分可愛。（圖／自由試娛樂提供）

有次朋友出國，宋柏緯幫忙照顧HERO兩個月，越看越可愛，捨不得送回去，便跟朋友商量留下來繼續養，「我真的覺得他好可愛！我就跟朋友說貓咪再放一下，我想幫牠減肥！其實就算是我在養了。」他原本找自動餵食機想控制飼料量，結果HERO太胖，完全找不到適合HERO公斤數的餵食器，好不容易買到適合的，餵食機卻建議一天餵30次，讓他當場傻眼，「我就狠下心來，一天只給牠5份飼料，餵完就沒了。」

一開始HERO餓肚子會不停地抗議，甚至不爽到伸出貓掌攻擊，宋柏緯苦笑喊：「HERO吃不到食物就來跟我要，要不到就會跳上床打我臉，知道要不到以後，就開始狂撈、狂揍餵食機。」發現還是吃不到以後，HERO歪腦筋就動到宋柏緯室友身上，「我的室友是跟我一起練團的樂手，他也有養貓，HERO就會趁大家不注意，衝進我室友房間爆吃貓飼料，被發現以後也是先爆吃幾口，再趕快逃跑。」貪吃模樣讓他看了覺得又好氣又好笑。

HERO太餓就會找人討東西吃，最胖的時候腳也抓不到耳朵，模樣十分可愛。（圖／翻攝自IG@hero_cantfly）

▲HERO太餓就會找人討東西吃，最胖的時候腳也抓不到耳朵，模樣十分可愛。（圖／翻攝自IG@hero_cantfly）

所幸宋柏緯的「貓咪節食計畫」有了成效，短短半年就讓HERO成功瘦身3公斤，「牠原本像顆氣球，腳還抓不到耳朵，現在瘦下來就可以抓到了，牠超嗨！」除了瘦身計畫，疼貓的他也會幫HERO補充對關節好的營養品、對皮膚好的魚油等等，預防HERO因為體重關係關節出現問題。

宋柏緯幫HERO成功瘦身3公斤，平時也會準備營養品給毛孩，十分疼愛貓咪。（圖／自由試娛樂提供）

▲宋柏緯幫HERO成功瘦身3公斤，平時也會準備營養品給毛孩，十分疼愛貓咪。（圖／自由試娛樂提供）

宋柏緯笑說HERO性格可以說是相當古怪，就連愛貓的他，有時候也抓不準HERO地雷，一不小心惹毛孩生氣，貓掌就揮過來，「有次他也是直接往我臉上抓。」但平時睡覺時，HERO又會跳上床撒嬌，直接壓在他身上取暖，即使10幾公斤的重量常讓他半夜被壓到胸悶、喘不過氣，他也覺得是甜蜜的負擔。至於減肥計畫達成目標了嗎？他笑說革命尚未成功，目標是夏天前讓HERO瘦回10公斤，還有2公斤的瘦身路要走，原來動物要瘦身的難度跟人也差不多，不貪吃最重要。

延伸閱讀
影爆點／藤井道人x橫濱流星，電影《正體》以冤獄反思司法、警權、社群媒體與人性
庇護工場危機1／不敵隧道式洗衣超低價攻擊　折翼天使天堂難生存
原始連結

關鍵字： 周刊王宋柏緯

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

收容所鐵籠突伸出「毛掌拍拍安慰」　男一看爆哭：死去貓貓回來了

遊客直擊「台灣黑熊」趴趴走　玉管處：遇上牠請做2動作

全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽

比貪睡鬧鐘還好用！虎斑貓每天1招成功叫醒女主人　網：好羨慕

比人還高！世界最高水牛在泰國　185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

調皮小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧

四隻比熊回家「忘點名」驚覺三缺一　媽看監視器心疼衝回去

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

全台寵物廟夯！飼主點盞平安燈　庇佑毛孩健康不走失

「朕累了載我回家」緬因貓霸氣跳上警車磨爪踏踏　女主人應門傻眼

12歲黑柴跛腳垂尾　外泌體幫牠重生「尾巴搖成電風扇」

全台僅剩千隻！熊鷹春天築巢育雛　超珍貴特寫萌照曝光

鸚鵡遇上狂震小雞　嚇得「倒退嚕」結果差點屁股親親

貓奴宋柏緯帥臉被抓傷　幫15公斤巨貓減肥當鐵血教練　

印度浪浪遭撞記恨！　撂狗友深夜「聯爪」刮車報復

調皮小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧

遊客直擊「台灣黑熊」趴趴走　玉管處：遇上牠請做2動作

結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽

KIA「3款電動車」預告2／27歐洲展演！最便宜折新台幣68萬

彰化3蛋雞場9萬隻染禽流感　再爆鵪鶉感染撲殺6萬4300隻

威肯的最後一張專輯？鬆口「想卸下身分」　親自曝引退原因

新買機車就被偷！改漆藍色又換車牌　逃逸移工瞎扯：代步用

上半年房市買氣剩3成　帥過頭：低薪時代逼出投資客　

台南2社宅年後招租！　最低租金3950元起

快訊／違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時

當年比柳賢振順位還高！前樂天巨人首輪找王建民簽名

獨／碎屍魔弟判囚17年遭通緝！藏身處僅離兇宅700m　落網後這樣說

帥氣回歸！Elijah Woods親自官宣新巡迴　升級重返台北「親直播」

寵物動物熱門新聞

鐵龍突伸出毛掌拍拍安慰　男爆哭：愛貓回來了

台灣黑熊玉山趴趴走　遇到牠請做2動作

保育類熊鷹春天築巢育雛畫面曝

黑狗幫忙拿收據　乖巧遞給媽媽

比貪睡鬧鐘好用　虎斑貓1招成功叫醒女主人

世界最高水牛！185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

走失15年貓依偎飼主　幾小時後離世

調皮小黑貓愛玩頭髮　奴才不得安寧

四比熊回家少一隻　乖等主人來接

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

大白狗偷嚼貓尾　被抓包「不嘻嘻」

比熊妹超黏哥　黃金獵犬滿滿寵溺

宋柏緯幫15公斤愛貓減肥

讀者迴響

熱門新聞

鐵龍突伸出毛掌拍拍安慰　男爆哭：愛貓回來了

台灣黑熊玉山趴趴走　遇到牠請做2動作

保育類熊鷹春天築巢育雛畫面曝

黑狗幫忙拿收據　乖巧遞給媽媽

比貪睡鬧鐘好用　虎斑貓1招成功叫醒女主人

世界最高水牛！185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

走失15年貓依偎飼主　幾小時後離世

調皮小黑貓愛玩頭髮　奴才不得安寧

四比熊回家少一隻　乖等主人來接

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

大白狗偷嚼貓尾　被抓包「不嘻嘻」

比熊妹超黏哥　黃金獵犬滿滿寵溺

宋柏緯幫15公斤愛貓減肥

鸚鵡見狂震小雞　倒退躲發現在背後

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面