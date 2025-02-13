貓奴宋柏緯帥臉被抓傷　幫15公斤巨貓減肥當鐵血教練　

▲宋柏緯最近半收養朋友貓咪HERO，一開始HERO體重重達15公斤，完全是隻巨貓。（圖／自由試娛樂提供、翻攝自IG@hero_cantfly）

圖文／CTWANT

熱愛貓的宋柏緯是忠實貓奴，他除了老家的貓咪飯飯，半年前又收養朋友的8歲貓咪「HERO」，他接受時報周刊CTWANT專訪時透露，當初想收養HERO的原因，除了是看貓咪大多時間都獨自在家很孤單，還有一個爆笑的理由，他笑喊：「因為我想幫HERO減肥，牠真的太胖了！」希望幫愛貓恢復健康體重，甚至還爆料有曾經遇到毛孩餓到不爽，直接揮出貓掌巴他臉要食物。

宋柏緯表示，朋友因為攝影工作，時常需要出國出差，能陪伴貓咪的時間不多，HERO大多都是獨自在家，他原本只是受朋友委託去家裡餵貓，但看著HERO的飲食習慣感到十分傻眼。他苦笑喊：「HERO的飲食習慣真的很毀滅式，牠會一口氣把所有的飼料全部吃掉，完全不會節制。」一般貓咪7、8公斤就算大隻，但HERO因為太愛吃體重直線狂飆，體重最胖重到15公斤，相當於一隻中型犬的體重，圓滾滾活像顆氣球，也因為體型太過龐大，跑跳也很吃力，比起一般貓咪更加懶洋洋。

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▲宋柏緯表示HERO個性雖然古怪，但圓滾滾的樣子十分可愛。（圖／自由試娛樂提供）

有次朋友出國，宋柏緯幫忙照顧HERO兩個月，越看越可愛，捨不得送回去，便跟朋友商量留下來繼續養，「我真的覺得他好可愛！我就跟朋友說貓咪再放一下，我想幫牠減肥！其實就算是我在養了。」他原本找自動餵食機想控制飼料量，結果HERO太胖，完全找不到適合HERO公斤數的餵食器，好不容易買到適合的，餵食機卻建議一天餵30次，讓他當場傻眼，「我就狠下心來，一天只給牠5份飼料，餵完就沒了。」

一開始HERO餓肚子會不停地抗議，甚至不爽到伸出貓掌攻擊，宋柏緯苦笑喊：「HERO吃不到食物就來跟我要，要不到就會跳上床打我臉，知道要不到以後，就開始狂撈、狂揍餵食機。」發現還是吃不到以後，HERO歪腦筋就動到宋柏緯室友身上，「我的室友是跟我一起練團的樂手，他也有養貓，HERO就會趁大家不注意，衝進我室友房間爆吃貓飼料，被發現以後也是先爆吃幾口，再趕快逃跑。」貪吃模樣讓他看了覺得又好氣又好笑。

▲HERO太餓就會找人討東西吃，最胖的時候腳也抓不到耳朵，模樣十分可愛。（圖／翻攝自IG@hero_cantfly）

所幸宋柏緯的「貓咪節食計畫」有了成效，短短半年就讓HERO成功瘦身3公斤，「牠原本像顆氣球，腳還抓不到耳朵，現在瘦下來就可以抓到了，牠超嗨！」除了瘦身計畫，疼貓的他也會幫HERO補充對關節好的營養品、對皮膚好的魚油等等，預防HERO因為體重關係關節出現問題。

▲宋柏緯幫HERO成功瘦身3公斤，平時也會準備營養品給毛孩，十分疼愛貓咪。（圖／自由試娛樂提供）

宋柏緯笑說HERO性格可以說是相當古怪，就連愛貓的他，有時候也抓不準HERO地雷，一不小心惹毛孩生氣，貓掌就揮過來，「有次他也是直接往我臉上抓。」但平時睡覺時，HERO又會跳上床撒嬌，直接壓在他身上取暖，即使10幾公斤的重量常讓他半夜被壓到胸悶、喘不過氣，他也覺得是甜蜜的負擔。至於減肥計畫達成目標了嗎？他笑說革命尚未成功，目標是夏天前讓HERO瘦回10公斤，還有2公斤的瘦身路要走，原來動物要瘦身的難度跟人也差不多，不貪吃最重要。

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