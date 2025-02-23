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柯基經過全家門口「激動狂吠＋暗中觀察」　全因那隻貓！

記者李依融／綜合報導

6歲柯基犬「寶寶」經過全家便利商店門口，突然激動地狂吠，原來是被門上的「貓咪門貼」嚇了一跳，逗趣的反應被飼主沈冠羽拍下來，分享在Threads上，吸引許多網友觀看。

寶寶平常很少遇到貓，沈冠羽表示，「因為貓咪都無聲無息的，散步時遇到寶寶就會被嚇到，這次全家活動的門貼太逼真，寶寶才嚇了一跳。」也因為寶寶第一次被全家貓咪嚇的汪汪叫，後來飼主在遛狗時特別注意愛犬經過全家時的反應，「後來有經過，但牠根本沒看到」。

柯基對全家貓咪狂吠。（圖／Threads@k_y_shen提供）

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▲寶寶一邊吠，一邊躲到傘架下「暗中觀察」。（圖／Threads@k_y_shen提供）

柯基對全家貓咪狂吠。（圖／Threads@k_y_shen提供）

▲寶寶因為「比較矮」，去草地玩經常黏了一堆草在身上。（圖／Threads@k_y_shen提供）

沈冠羽分享，寶寶散步時會和狗狗朋友打招呼，不過比起狗狗牠更親人，「只要餵過一次零食，牠都會記得那個人，遠遠看到就一直要過去。」而寶寶的性格非常堅持，之前散步時曾在附近店家得到過零食，後來只要出門牠一定要先往那裡去，否則就會在地上打滾，讓飼主又無奈又好笑。

柯基對全家貓咪狂吠。（圖／Threads@k_y_shen提供）

▲寶寶出門一定要先去給過零食的店家，不然就會躺地打滾。（圖／Threads@k_y_shen提供）

全家便利商店為了慶祝2月22日日本的「貓之日」，與公益團體合作，讓需要找家的貓咪出現在門上，期盼能「浪愛回家」。此外7-ELEVEN也歡慶「貓之日」，推出可愛的「貓咪糖片土司」、「貓尾巴造型焦糖生乳捲」，擄獲許多貓奴的心。

▲▼7-11「貓之日」相關優惠。（圖／業者提供）

▲7ELEVEN也推出貓之日可愛產品。（圖／業者提供）

關鍵字： 柯基犬貓咪門貼寵物趣聞可愛貓咪貓之日

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