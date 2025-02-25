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找15年前走失愛犬！嘉義飼主「懸賞30萬」盼看一眼

飼主懸賞30萬要找15年前走失的愛犬。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人）

▲飼主懸賞30萬要找15年前走失的愛犬。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人

圖文／CTWANT

愛犬如果走失，最痛苦的肯定是飼主。一名飼主懸賞30萬要找15年前走失的愛犬，希望大家有看到特徵相似的狗狗，可以告知他們。飼主坦言，懷抱最後希望了，唯一願望就是找尋到，不論生死。

原PO在臉書社團《綠豆嘉義人》發文表示，走失犬是公的白貴賓，長得像卡通人物史努比，走失地點在嘉義大林鎮，身上無晶片，個性黏人、親人乖巧，有分離焦慮，明顯特徵是「偏中型、嘴巴似梗犬（應為㹴犬）、尾巴10公分左右」。

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原PO透露，鄰居說是被2個女生騎車載走，找很久，至今找尋不到，想到都很憂鬱，15年前算一算，現在已是年邁老狗，即使要花很多醫藥費，唯一願望就是找尋到，不論生死。

原PO提到，或許有被其他家庭撿去或領養走，希望能憑網路力量找到，「飼主如果不願讓我帶走也不勉強，我願意共同負擔年老醫藥費，只希望能讓我看看他。有持續在捐款給流浪狗，希望大家幫幫忙，謝謝大家。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「15年前蠻久的，可能狗狗也不在了」、「15年了！也不知道在不在，願妳早日找到妳的愛狗」。

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