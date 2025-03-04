澄清湖「變水族箱」驚見魟魚悠閒遊泳　專家憂恐釀生態危機

▲澄清湖九曲橋附近被民眾目擊有魟魚出沒。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市澄清湖九曲橋附最近被民眾目擊有魟魚出沒，從岸上往水裡可輕易瞧見，專家推測是棄養寵物造成，憂心如果變成魚虎翻版，恐釀成澄清湖生態危機。台灣自來水公司第七區管理處表示，若出現危害原生種疑慮，會配合相關單位辦理移除；高雄市農業局則說，若任意棄養寵物將依違反《動物保護法》開罰，最重可罰15萬元。

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▲澄清湖九曲橋附近有民眾目擊魟魚出沒。（圖／記者陳宏瑞攝）

日前有民眾在澄清湖周邊散步時，於九曲橋附近發現魟魚蹤跡，隨即拍照上網引發討論，因淡水魟魚多年前單隻售價破萬元，近年雖已退流行，身價打對折，仍有不少網友擔心外來種魟魚恐影響本土魚類生態。

《ETtoday新聞雲》記者實際前往九曲橋觀察，雖然沒發現魟魚蹤影，但附近散步的民眾證實，確實偶爾會見到魟魚，但魟魚行蹤飄忽不定，園區工作人員透露，此處過去放生情形嚴重，近年狀況雖好轉，多年前已曾見過魟魚出沒，所幸澄清湖沒有泄洪道，可避免外來種向野外蔓延。

▲澄清湖九曲橋附近被民眾目擊有魟魚出沒。（圖／民眾提供）

前國立海洋生物博物館專家、環境教育講師姜海推測，澄清湖出沒的魟魚應為民眾棄養所致，初判疑為曾相當熱門的寵物珍珠魟，但仍須進一步鑑定才能確定。他指出，魟魚繁殖能力雖不如魚虎、象魚等外來種強勢，但若放任不管，仍會對本土物種產生壓力，呼籲民眾若無力飼養，應主動聯繫相關單位協助安置，避免棄養影響生態。

台水第七區管理處回應，澄清湖為飲用水保護區，提醒民眾不要隨意放生，避免影響水質，目前未監測澄清湖出現異常狀況，但若有危害原生種疑慮，會配合相關單位加以移除；高市農業局則提醒，隨意棄養動物可依法處3萬元至15萬元罰鍰。