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捷克小懶猴Chö圓滾滾抵台！　將配對成家拓展瀕危族群

動物園小懶猴Chö。（圖／台北市立動物園提供）

▲來自捷克的小懶猴平安抵台。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園從捷克俄斯特拉發動物園調度雌性小懶猴「Chö」來台，經過24小時的旅程，Chö於5日下午5點40分抵達，當晚入住檢疫中心。這隻小懶猴將進行為期一個月的檢疫，之後會與園內的雄性小懶猴組成新家庭，以增加小懶猴的域外族群數量及基因多樣性，進一步推動瀕危物種的保育工作。

台北市立動物園長期參與各種國際保育組織，積極推動瀕危物種的保育計畫，透過專家小組會議，動物園為瀕危物種尋找合適的保育機構，並建立域外衛星族群，在歐洲瀕危物種保育計畫的協調下，促成雌性小懶猴Chö來台。小懶猴在IUCN紅皮書分類為瀕危物種(Endangered)，同時也是華盛頓公約附錄I的瀕危物種。小懶猴原棲息於越南、寮國和柬埔寨東部等地的雨林和竹林，因盜獵、非法貿易及棲息地喪失，野外族群數量持續下降。

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動物園小懶猴Chö。（圖／台北市立動物園提供）

▲小懶猴Chö將於台北市立動物園其中一隻雄性個體配對。（圖／台北市立動物園提供）

目前台北市立動物園內已有3隻雄性小懶猴，其中展示場上的父子檔是最受歡迎的，待Chö完成檢疫後，將與另一隻雄性個體進行配對，共同生活並適應環境，再視狀況安排與遊客見面的時間。

小懶猴是夜行性動物，通常在樹洞裡蜷縮睡覺。牠們在溫暖天氣下活動力較強，天冷時則會花上十幾個小時睡眠以節省能量。穿山甲館的夜行動物區採用日夜顛倒的展示方式，遊客參觀時正好是動物們的「夜晚活動」時間。請遊客參觀時保持安靜、避免使用閃光燈，好好欣賞這些睜著大眼、優雅緩慢移動的小懶猴。

由於小懶猴野外族群稀少，且其體型小和夜行性特性，過去對其生態習性了解有限。大多數資訊來自當地目擊報告或貿易市場，直到西元2000年後才有系統性調查結果發表，顯示小懶猴在野外的分布族群已瀕危甚至接近滅絕。透過這次引進「Chö」，台北市立動物園希望能為小懶猴的保育做出更多貢獻。

動物園小懶猴Chö。（圖／台北市立動物園提供）

▲小懶猴因為盜獵、非法貿易及棲息地喪失，被列為瀕危動物。（圖／台北市立動物園提供）

小懶猴簡介

小懶猴（Pygmy Slow Loris），學名Nycticebus pygmaeus，成體體長約15-25公分，體重約500公克，無明顯雌雄二型性。牠們擁有淺棕色毛皮、白色腹部、極短的尾巴和大眼睛。動作緩慢且擅長攀爬，拇指可以對握，使其能長時間待在樹上。小懶猴是雜食性動物，野生狀態下會攝取有毒昆蟲，從而使肘內分泌物具有毒性，這也是牠們的自我防衛手段。在人工飼養環境中，由於食物不同，肘內分泌物不再具有毒性。小懶猴的懷孕期約190天，每胎產1-2仔，斷奶期為4個月，雌性約9個月大即可成熟。

關鍵字： 小懶猴台北市立動物園

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