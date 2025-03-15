猴子坐辦公桌「狂簽文件」　影片笑翻全場：比我還熱愛工作

記者趙蔡州／綜合報導

巴西一名高爾夫球場員工日前進入辦公室時，發現有一隻猴子闖入並跳到辦公桌上搗亂，有趣的是過程中猴子突然拿起筆，一邊翻閱文件一邊在文件上書寫，場景簡直就像是人類在辦公一樣，畫面曝光後立刻引發網友熱議，有人笑說「猴子對工作的熱情比我還高」。

▲猴子翻閱文件的模樣，非常像人類在辦公的樣子。（圖／翻攝自IG@campoolimpicodegolfe）

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根據The Dodo報導，事件發生在巴西里約奧運高爾夫球場（Rio Olympic Golf Course），曝光的影片可以看見，一隻成年的捲尾猴闖入球場辦公室，然而牠卻沒有大肆破壞，反而是在桌上「認真」翻看文件，偶而拿起筆在紙上「批改」，就算看見球場員工在旁邊錄影，也沒有停下手中的動作。

雖然猴子的舉動相當有趣，但牠終究得回到大自然。球場發言人指出，他們後來透過香蕉引誘，成功把捲尾猴誘騙到室外，後續交由公共環保部門處理，將猴子放歸大自然。

其他網友看了影片後紛紛笑說，「那麼愛工作，全部都給你做」、「既然你這麼想幫我，那我也只好勉為其難的同意了」、「那隻猴子對工作的熱情比我還高」、「非常優秀的員工」、「本月最佳員工哈哈哈」、「來人，獎勵一箱水果」。