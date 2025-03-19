呆萌惡霸犬底盤超低！　屢被認成「侏儒河馬」個性溫和有夠親人

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呆萌惡霸犬底盤超低！常常被認成「侏儒河馬」　個性溫和有夠親人

▲（圖／網友＠yuchen0711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖取無辜的小表情超級可愛。（圖／網友＠yuchen0711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

不是長得兇狠脾氣就不好！1歲的「胖取」是來自高雄市的惡霸犬，無辜的表情加上嬌小的身高，讓牠常常被誤認成「侏儒河馬」。不少人在看見外表兇悍的狗狗總會先入為主認為其「會咬人」，事實上每隻汪星人的個性都不一樣，只要透過耐心的教導，都能成為乖巧又和善的開心果。

胖取的個性很淡定、穩重，並且非常黏人，在安全的空間活動時不用倚靠牽繩，也能緊跟在主人的腳邊，除非看到狗狗才會比較興奮。飼主提到，一天會幫牠準備兩餐，都是吃牛排加上飼料，全是胖取最喜歡吃的食物，目前體重也達到32公斤。由於牠的「底盤比較低」，所以外出時小朋友總會以為牠是河馬，令家人都感到好笑又無奈。

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▲（圖／網友＠yuchen0711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嬌小的身高常常被小朋友認成「河馬」。（圖／網友＠yuchen0711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

通常一些人不了解犬類品種，常常在看見體型壯碩的狗狗時都會有點害怕，飼主也分享，其實惡霸犬只是有著很兇的外觀，但內心只是一隻「小傻子」，個性十分溫和。每一隻寵物的習性和親人的程度不同，會不會發生攻擊的行為和品種沒有太大的關係。

▲（圖／網友＠yuchen0711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主提到，惡霸犬只是外表長得兇，其實超溫和。（圖／網友＠yuchen0711提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文發佈後引來不少網友留言「不要再說自己養什麼惡霸好嗎？根本就河馬」、「行走的瓦斯罐」、「超可愛的迷你型河馬」、「根本不是胖,只是肉肉厚了一點點」、「牠的小短腿更萌」、「那小表情太可愛了啦！」，不管是多可愛的動物，在靠近之前最好還是先詢問過飼主，才不容易害寵物受到驚嚇，產生應激反應。

關鍵字： 惡霸犬河馬可愛

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