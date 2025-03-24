ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

威猛「卡斯羅犬」黑幫電影最愛　收編後自以為是貓！折手超標準

@thegoodhype So help me if he starts using the litter box ???????? VC: @Justopiethings #cats #mastiff #rescuedog #dogsoftiktok ♬ Monsters, Inc - Gustav Lundgren & Unit

實習記者陳安榆／綜合報導

狗狗的身軀，貓貓的靈魂！美國有一隻卡斯羅犬（Cane Corso）「Sirius black」，是被收編回家的狗狗。回家後的牠對家中的其他狗狗都沒什麼興趣，反而很喜歡貓貓們，相處下來至今變成一隻「狗狗貓」，一舉一動都超像喵星人。這種品種的狗常常出現在黑幫電影中，威猛外表加上可愛內心形成反差。

IG「thegoodhypeofficial」是專門於太平洋西北地區（PNW）收養一些被列入安樂死名單的狗狗，給予牠們一個新家，目前機構內的數量一共有18隻汪星人。其中一隻原本名為「Kobe」的公狗，也在名單之一，後才改名為Sirius black，剛開始回家的牠可以說是骨瘦如柴，也很怕人。

▲（圖／翻攝自TikTok／@thegoodhypeofficial）

▲Sirius black喜歡睡在小小的貓窩上，折手手的動作超級標準。（圖／翻攝自TikTok／@thegoodhypeofficial）

[廣告]請繼續往下閱讀...

機構內還有許多貓咪，相較於和狗玩，Sirius black更喜歡和貓貓們相處，漸漸的「被同化」，舉手投足都換了一種品種。牠常常學著貓咪舔舐自己的身體，梳理毛髮、折手手睡在貓窩裡、睡覺時用手擋住臉、玩大型逗貓棒、盯著窗外的鳥發呆、喜歡在高處休息等等，讓人不禁懷疑牠是不是以為自己就是貓咪。

▲（圖／翻攝自TikTok／@thegoodhypeofficial）

▲Sirius black常常和家中的貓貓們一起看窗外的鳥。（圖／翻攝自TikTok／@thegoodhypeofficial）

影片發佈後累積的按讚次數高達670萬次，網友紛紛在底下留言「XL版的貓貓」、「牠就是一隻大貓」、「看來家中的貓貓將牠照顧得很好」、「感覺開口的叫聲不是汪！是喵！」、「內心就是一隻小奶貓」、「我不相信這是一隻狗」，可愛的畫面讓不少人都融化。

關鍵字： 卡斯羅犬貓咪同化美國

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

台北市立動物園僅存食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化需集氣

超暖！羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

金門「巨大緬甸蟒」現蹤野外　趴地曬日光浴超悠閒

鬆獅寶寶「懶得散步」趴草皮裝死　馬麻只好一路抱回家

每天堅持送把拔上班　臘腸犬「小短腿飛奔」520萬網融化：太可愛

地下傳微弱聲！男主人鐵鏟挖出「被活埋3天愛犬」　震撼畫面曝

阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去

威猛「卡斯羅犬」黑幫電影最愛　收編後自以為是貓！折手超標準

奴才緊張找貓進房發現「炸雞」　胖橘頭塞窩裡、整隻躺平

奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

台北市立動物園僅存食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化需集氣

小狗勾來當家人了！一篇搞懂「養出天使狗5大密技」順利幫牠們社會化

阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去

威猛「卡斯羅犬」黑幫電影最愛　收編後自以為是貓！折手超標準

東森寵物 ＆ 法國皇家攜手 打造幼犬貓健康起點

鬆獅寶寶「懶得散步」趴草皮裝死　馬麻只好一路抱回家

一塊肉肉不夠！歐告散步「出場費漲價」　加碼點心才肯動

超暖！羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

民團明陪「亞亞」開記者會網炸鍋　被翻出去年也曾挺徐春鶯

玥熹心寒「小優道歉文輕描淡寫」　嘆：被妳傷害的我算什麼？

史書華大鬧民眾黨　台派教授「尊敬轉失望」：這行為很不可取

LV攜手芬蘭製錶大師造限量旅行錶　手繪硬箱錶盒呼應繽紛時標環

「5個職場地雷」別踩！　說主管壞話、缺乏溝通技巧都在內

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家　谷歌喊告

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

孫藝真緊靠《黑白大廚》安成宰「勾手燦笑」！　網笑：玄彬不要看

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

寵物動物熱門新聞

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化

羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

鬆獅不想散步　趴草皮要媽抱回家

臘腸犬每天送把拔上班　「小短腿飛奔」爆紅

地下傳微弱聲　男挖出「被活埋3天愛犬」

阿嬤不求人擼黑柴　狗孫爽到踢腳

黑幫電影最愛大犬　以為自己是貓

橘貓消失整天　媽發現躺平炸雞

奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

黑貓喜歡舀水　地全溼奴才超無奈

猴子坐辦公桌狂簽文件　影片笑翻全場

歐告要點心才散步　加碼才肯動身

讀者迴響

熱門新聞

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化

羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

鬆獅不想散步　趴草皮要媽抱回家

臘腸犬每天送把拔上班　「小短腿飛奔」爆紅

地下傳微弱聲　男挖出「被活埋3天愛犬」

阿嬤不求人擼黑柴　狗孫爽到踢腳

黑幫電影最愛大犬　以為自己是貓

橘貓消失整天　媽發現躺平炸雞

奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

黑貓喜歡舀水　地全溼奴才超無奈

猴子坐辦公桌狂簽文件　影片笑翻全場

歐告要點心才散步　加碼才肯動身

她領養比特也叫Lucky　被小狗吠會哭

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面