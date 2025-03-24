威猛「卡斯羅犬」黑幫電影最愛　收編後自以為是貓！折手超標準

實習記者陳安榆／綜合報導

狗狗的身軀，貓貓的靈魂！美國有一隻卡斯羅犬（Cane Corso）「Sirius black」，是被收編回家的狗狗。回家後的牠對家中的其他狗狗都沒什麼興趣，反而很喜歡貓貓們，相處下來至今變成一隻「狗狗貓」，一舉一動都超像喵星人。這種品種的狗常常出現在黑幫電影中，威猛外表加上可愛內心形成反差。

IG「thegoodhypeofficial」是專門於太平洋西北地區（PNW）收養一些被列入安樂死名單的狗狗，給予牠們一個新家，目前機構內的數量一共有18隻汪星人。其中一隻原本名為「Kobe」的公狗，也在名單之一，後才改名為Sirius black，剛開始回家的牠可以說是骨瘦如柴，也很怕人。

▲Sirius black喜歡睡在小小的貓窩上，折手手的動作超級標準。（圖／翻攝自TikTok／@thegoodhypeofficial）



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機構內還有許多貓咪，相較於和狗玩，Sirius black更喜歡和貓貓們相處，漸漸的「被同化」，舉手投足都換了一種品種。牠常常學著貓咪舔舐自己的身體，梳理毛髮、折手手睡在貓窩裡、睡覺時用手擋住臉、玩大型逗貓棒、盯著窗外的鳥發呆、喜歡在高處休息等等，讓人不禁懷疑牠是不是以為自己就是貓咪。

▲Sirius black常常和家中的貓貓們一起看窗外的鳥。（圖／翻攝自TikTok／@thegoodhypeofficial）



影片發佈後累積的按讚次數高達670萬次，網友紛紛在底下留言「XL版的貓貓」、「牠就是一隻大貓」、「看來家中的貓貓將牠照顧得很好」、「感覺開口的叫聲不是汪！是喵！」、「內心就是一隻小奶貓」、「我不相信這是一隻狗」，可愛的畫面讓不少人都融化。