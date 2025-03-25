ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

14歲柴犬關節退化抗拒出門　施打外泌體活力回春飼主好感動

柴犬外泌體治療找回年輕步態。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲小柴因為關節退化，開始不願意出門。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

14歲的柴犬「小柴」因為關節退化，走路變得一跛一跛，原本最愛的散步時光變成負擔，甚至開始抗拒出門、變得無精打采，食慾逐漸下滑讓飼主憂心不已。飼主帶他到慈愛動物醫院求助，決定嘗試外泌體療法，短短幾天內就出現驚人變化。

小柴在治療前因為關節問題，走路步伐僵硬，走沒幾步就得停下來休息，散步變成「拖行模式」，後來甚至乾脆不願出門，整天無精打采。在施打第一劑外泌體後，小柴的狀況出現明顯變化，原本僵硬的步伐變得流暢，開始主動走動，甚至精神和食慾都跟著提升，整隻狗明顯活力回升，讓飼主驚喜萬分「真的沒想到效果這麼快！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柴犬外泌體治療找回年輕步態。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲小柴施打外泌體後效果顯著，飼主又帶牠回診持續治療保養。（圖／慈愛動物醫院提供）

飼主看到小柴的明顯進步，主動回診施打第二劑外泌體，希望能讓毛孩狀況更進一步，果然小柴不僅完全擺脫「勉強出門」的狀態，現在甚至每天固定時間主動拉著飼主出門散步，恢復年輕時的活力，讓飼主感動不已。

慈愛動物醫院表示，毛孩關節退化初期症狀並不明顯，但若發現以下4種情況，就要特別注意。

一、走路變慢、步態僵硬：尤其是早晨剛起床或長時間休息後，動作顯得遲鈍。

二、開始抗拒散步或運動：過去熱愛出門的毛孩突然變得不願行動，可能是關節不適導致。

三、上下樓梯變得困難：跳躍變少，甚至需要飼主協助。

四、舔咬關節部位：毛孩可能因為疼痛而不自覺地舔咬受影響的部位。

若毛孩出現以上症狀，代表關節健康可能已經亮起紅燈，建議盡早諮詢專業獸醫，採取適當的保養與治療措施。

柴犬外泌體治療找回年輕步態。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲小柴經過治療又能開心散步了。（圖／慈愛動物醫院提供）

關鍵字： 柴犬關節退化外泌體療法慈愛動物醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

威猛「卡斯羅犬」黑幫電影最愛　收編後自以為是貓！折手超標準

奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去

貓熊「福寶」靜養107天重新見客　探索新造設施、吃竹筍

台北市立動物園僅存食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化需集氣

地下傳微弱聲！男主人鐵鏟挖出「被活埋3天愛犬」　震撼畫面曝

金門「巨大緬甸蟒」現蹤野外　趴地曬日光浴超悠閒

貓媽帶頭套回家　雙胞胎小孩「同步炸毛」飛機耳警戒

奴才看監視器驚覺「養了一顆足球」　乳牛貓默默滾過去

14歲柴犬關節退化抗拒出門　施打外泌體活力回春飼主好感動

黑汪幫阿嬤「支援衛生紙」　換姐要就無視：不會自己拿？

拍到章魚騎在「世界最速鯊背上」搭便車　海洋專家傻：從沒見過

奴才看監視器驚覺「養了一顆足球」　乳牛貓默默滾過去

睡翻小臘腸聽見「媽媽開零食」　秒起床賣萌討點心

貓熊「福寶」靜養107天重新見客　探索新造設施、吃竹筍

貓媽帶頭套回家　雙胞胎小孩「同步炸毛」飛機耳警戒

奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

台北市立動物園僅存食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化需集氣

小狗勾來當家人了！一篇搞懂「養出天使狗5大密技」順利幫牠們社會化

【廣編】技嘉2025 AI電競筆電正式上市　AI助理GiMATE智慧調校實現完美效能與散熱

台灣祭活動防止哄抬房價　屏縣府加強稽查

台船舉辦「無人船自主研發」發表會　專為台海環境量身訂做

伊朗女子沒戴頭巾　判坐牢18個月鞭刑178下

陳冠希現身台北喊話「不要偷拍我」　粉絲求合照：10個有9個我都願意

萬用小黑夾必學實用5場景！高馬尾、丸子頭多一支質感秒升級

南投加碼鼓勵汰舊換新電動機車　連同中央最高補助1.93萬

快訊／活動倒數5天…金秀賢確定不來台灣了！　取消櫻花季演出

冤獄48年！日本前死囚袴田巖「獲2億日圓賠償」　創最高紀錄

老鳥提醒「準時下班觀感不好」：好像很閒！新人妹被約談怒離職

寵物動物熱門新聞

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

黑幫電影最愛大犬　以為自己是貓

奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

阿嬤不求人擼黑柴　狗孫爽到踢腳

貓熊「福寶」靜養107天重新見客

食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化

地下傳微弱聲　男挖出「被活埋3天愛犬」

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

奴才看監視器　驚覺養了一顆足球

鬆獅不想散步　趴草皮要媽抱回家

萌犬好難帶？密技教你一手搞定！

羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

貓咪踏踏四腳併用　踩錯順序當機

讀者迴響

熱門新聞

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

黑幫電影最愛大犬　以為自己是貓

奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

阿嬤不求人擼黑柴　狗孫爽到踢腳

貓熊「福寶」靜養107天重新見客

食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化

地下傳微弱聲　男挖出「被活埋3天愛犬」

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

奴才看監視器　驚覺養了一顆足球

鬆獅不想散步　趴草皮要媽抱回家

萌犬好難帶？密技教你一手搞定！

羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

貓咪踏踏四腳併用　踩錯順序當機

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面