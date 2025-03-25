14歲柴犬關節退化抗拒出門　施打外泌體活力回春飼主好感動

▲小柴因為關節退化，開始不願意出門。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

14歲的柴犬「小柴」因為關節退化，走路變得一跛一跛，原本最愛的散步時光變成負擔，甚至開始抗拒出門、變得無精打采，食慾逐漸下滑讓飼主憂心不已。飼主帶他到慈愛動物醫院求助，決定嘗試外泌體療法，短短幾天內就出現驚人變化。

小柴在治療前因為關節問題，走路步伐僵硬，走沒幾步就得停下來休息，散步變成「拖行模式」，後來甚至乾脆不願出門，整天無精打采。在施打第一劑外泌體後，小柴的狀況出現明顯變化，原本僵硬的步伐變得流暢，開始主動走動，甚至精神和食慾都跟著提升，整隻狗明顯活力回升，讓飼主驚喜萬分「真的沒想到效果這麼快！」。

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▲小柴施打外泌體後效果顯著，飼主又帶牠回診持續治療保養。（圖／慈愛動物醫院提供）

飼主看到小柴的明顯進步，主動回診施打第二劑外泌體，希望能讓毛孩狀況更進一步，果然小柴不僅完全擺脫「勉強出門」的狀態，現在甚至每天固定時間主動拉著飼主出門散步，恢復年輕時的活力，讓飼主感動不已。

慈愛動物醫院表示，毛孩關節退化初期症狀並不明顯，但若發現以下4種情況，就要特別注意。

一、走路變慢、步態僵硬：尤其是早晨剛起床或長時間休息後，動作顯得遲鈍。

二、開始抗拒散步或運動：過去熱愛出門的毛孩突然變得不願行動，可能是關節不適導致。

三、上下樓梯變得困難：跳躍變少，甚至需要飼主協助。

四、舔咬關節部位：毛孩可能因為疼痛而不自覺地舔咬受影響的部位。

若毛孩出現以上症狀，代表關節健康可能已經亮起紅燈，建議盡早諮詢專業獸醫，採取適當的保養與治療措施。

▲小柴經過治療又能開心散步了。（圖／慈愛動物醫院提供）